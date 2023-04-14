«Живой щит» и тонущие «Леопарды»: Россия атакует Артемовск и топит танки под Херсоном
Украина бросила на Херсонское направление немецкие «Леопарды», пытаясь защищать Артемовск «щитами» из мирных жителей.
Главные новости о спецоперации на Украине приходят утром в пятницу из Артемовска и Херсонской области. По данным бойцов ЧВК «Вагнер», Украина из последних сил пытается прикрыть город «живыми щитами». Ну а под Херсоном уже замечены немецкие танки Leopard, один из которых удалось захватить и утопить.
АРТЕМОВСК: МЯСОРУБКА И «ЖИВЫЕ ЩИТЫ»
Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что 80% Артемовска находятся под контролем российских военных.
«Я не знаю, что творится на Канарах или в Нью-Йорке, я четко знаю, что происходит в Артемовске (он же Бахмут). ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», - написал Пригожин в Telegram.
Минобороны РФ в сводке за 13 апреля сообщило, что штурмовые отряды «Вагнера» продолжают вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, при этом на флангах их поддерживают подразделения ВДВ, «блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска».
При этом бойцы «музыкантов» отмечают, что ВСУ плохо подготовлены к обороне этого города, бросая в «мясорубку» мирных граждан.
«Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», - рассказал РИА Новости один из командиров «вагнеровцев», участвовавший в штурме центральной части Артемовска.
Со своей стороны, врио главы ДНР Ян Гагин подтвердил накануне, что в западных кварталах Артемовска вместе с заблокированными украинскими военными находятся мирные жители. По его словам, Киев пытался завезти в Артемовск «целые колонны», однако их уничтожила российская артиллерия. При этом ВСУ не имеют возможности для отступления.
Еще один боец ЧВК «Вагнер» сообщил о дефиците украинских военных, остающихся в Артемовске.
«У них большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства. Из-за этого они, я думаю, несут такие потери», - сказал он.
По данным Евгения Пригожина, подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили в Бахмуте, Соледаре и окрестностях 32 тысячи бойцов ВСУ.
ХЕРСОН: БОЛОТА ДЛЯ "ЛЕОПАРДОВ"
Тем временем, на Херсонском направлении замечены немецкие танки Leopard, о поставке которых Украине бодро отчитывались в Евросоюзе.
«"Леопарды" здесь, они уже в гостях. Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard», - сообщил РИА Новости командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол».
При этом он рассказал, что российский диверсионный отряд уже утопил один из «Леопардов» в болоте.
«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», - сказал офицер с позывным «Бык».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что немецкие танки Leopard и американские Abrams «сгорят, как и остальные».
«Эти танки сгорят так же, как и все остальные, только стоят они очень дорого и все это ляжет на плечи, в первую очередь, европейских налогоплательщиков», - говорил Песков в январе, назвав «абсурдными» и «провальными» планы по поставкам танков Западом.
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обещал, что немецкие танки «уйдут в землю».
«Поможет ли это Зеленскому? Его подпевалы ранее уже молились то на «джавелины», то на «хаймарсы». Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою. "Леопардов" постигнет та же участь. Про "законные цели" не буду даже напоминать. Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и "ушли"» - отмечал парламентарий.
Ну а бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрекал, что российские военные сожгут «Леопарды» с «Абрамсами» противотанковыми комплексами «Корнет».
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российские ПВО уничтожили девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и шесть беспилотников в разных регионах. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 300 военнослужащих, добавили в ведомстве.
Издание The Wall Street Journal отмечало в конце марта, что Украина не сможет провести «штурм в стиле НАТО» во главе с «авангардом современных боевых танков», поскольку у Киева их совсем немного. Впрочем, как и истребителей, которые могли бы провести массированную воздушную атаку.
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