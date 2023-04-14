«Живой щит» и тонущие «Леопарды»: Россия атакует Артемовск и топит танки под Херсоном

АРТЕМОВСК: МЯСОРУБКА И «ЖИВЫЕ ЩИТЫ»

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что 80% Артемовска находятся под контролем российских военных.

«Я не знаю, что творится на Канарах или в Нью-Йорке, я четко знаю, что происходит в Артемовске (он же Бахмут). ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», - написал Пригожин в Telegram.

Минобороны РФ в сводке за 13 апреля сообщило, что штурмовые отряды «Вагнера» продолжают вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, при этом на флангах их поддерживают подразделения ВДВ, «блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска».

При этом бойцы «музыкантов» отмечают, что ВСУ плохо подготовлены к обороне этого города, бросая в «мясорубку» мирных граждан.

«Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», - рассказал РИА Новости один из командиров «вагнеровцев», участвовавший в штурме центральной части Артемовска.

Со своей стороны, врио главы ДНР Ян Гагин подтвердил накануне, что в западных кварталах Артемовска вместе с заблокированными украинскими военными находятся мирные жители. По его словам, Киев пытался завезти в Артемовск «целые колонны», однако их уничтожила российская артиллерия. При этом ВСУ не имеют возможности для отступления.

Еще один боец ЧВК «Вагнер» сообщил о дефиците украинских военных, остающихся в Артемовске.

«У них большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства. Из-за этого они, я думаю, несут такие потери», - сказал он.

По данным Евгения Пригожина, подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили в Бахмуте, Соледаре и окрестностях 32 тысячи бойцов ВСУ.