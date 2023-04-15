Премьер Украины в Вашингтоне анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

Украинский премьер Денис Шмыгаль в Вашингтоне анонсировал контрнаступление ВСУ. По словам представителя Киева, оно начнется «в ближайшее время», рассказал он во время пресс-конференции в США.

СМИ: Союзники Украины в Евросоюзе не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ

«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», - цитирует Шмыгаля украинское издание «Укринформ».

Украина планирует захват Крыма и Донбасса, чтобы выйти на границы 1991 года.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что Украина в ближайшее время попробует наступать. России в этом случае станет только лучше — не будет договорняков, заявил он публикации, которую разместила пресс-служба в Telegram-канале 15 апреля, в субботу.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / Денис Шмыгаль
ТЕГИ:ВСУСШАРоссияНаступлениеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры