Премьер Украины в Вашингтоне анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», - цитирует Шмыгаля украинское издание «Укринформ».



Украина планирует захват Крыма и Донбасса, чтобы выйти на границы 1991 года.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что Украина в ближайшее время попробует наступать. России в этом случае станет только лучше — не будет договорняков, заявил он публикации, которую разместила пресс-служба в Telegram-канале 15 апреля, в субботу.





