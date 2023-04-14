Пригожин раскрыл опасность утекших документов Пентагона
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что появившиеся в Сети документы Пентагона не представляют опасности для украинской армии.
На прошлой неделе в США сообщили о начале расследования утечки секретных материалов Пентагона, касающихся состояния украинской армии. 13 апреля в Вашингтоне сообщили о задержании 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейры, которому, по данным New York Times, могут грозить «десятки лет тюрьмы».
Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой допустил на пресс-конференции в НСН, что это мог быть вброс.
Ранее стало известно, что «секретный» слайд Пентагона, давно переставший быть секретным после утечки, содержит оценки о скором истощении систем ПВО Украины. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, согласно публикации от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Американский офицер призвал готовиться к скорому поражению ВСУ
- МВФ: рост экономики Китая приведет к росту цен на газ
- СМИ: Союзники Украины в Евросоюзе не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ
- Козловский опроверг эмиграцию из России и наличие второго гражданства
- Экс-советник Пентагона: Россия и Европа заключат договор о нейтралитете Украины
- Пригожин раскрыл опасность утекших документов Пентагона
- Конституционный совет Франции признал законным повышение пенсионного возраста
- СМИ: в Артемовске ликвидировали ветерана разведки Украины
- Райффайзенбанк объяснил снятие некоторых вывесок в Москве
- В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве студента из-за игровой приставки PlayStation
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru