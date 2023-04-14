Пригожин раскрыл опасность утекших документов Пентагона

На прошлой неделе в США сообщили о начале расследования утечки секретных материалов Пентагона, касающихся состояния украинской армии. 13 апреля в Вашингтоне сообщили о задержании 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейры, которому, по данным New York Times, могут грозить «десятки лет тюрьмы».

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой допустил на пресс-конференции в НСН, что это мог быть вброс.

Ранее стало известно, что «секретный» слайд Пентагона, давно переставший быть секретным после утечки, содержит оценки о скором истощении систем ПВО Украины. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, согласно публикации от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления, передает «Радиоточка НСН».

