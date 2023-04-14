Пригожин рассказал о преимуществе России при длительной битве за Артемовск

Предприниматель отметил, что затяжная битва позволит российской армии набраться сил, занять выгодную позицию для обороны, разобраться с проблемами, которые есть внутри. По его словам, тогда российские силы встретят контрнаступление ВСУ во всеоружии.

Пригожин подчеркнул важность взятия Артемовска, так как именно на этом участке происходит переломный момент для армии Украины. Под Артемовском российские силы сдерживают манёвры ВСУ, добавил бизнесмен.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

