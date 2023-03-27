«Штурм в стиле НАТО?»: В России и США гадают об апрельском наступлении Украины

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ: ГЕНШТАБ И КОНТРАКТНИКИ

Слухи о возможном весеннем контрнаступлении Украины ходили и раньше, при этом официально в Кремле об этом не говорили. А вот экс-президент страны Дмитрий Медведев не побоялся озвучить эту информацию.

«Они готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», - сказал Медведев журналистам 24 марта.

В этот же день издание Bloomberg сообщило, что Россия якобы хочет набрать 400 тысяч контрактников для сдерживания соперника. В Госдуме назвали «реальной» эту цифру, не уточнив при этом сроки дополнительного набора.

«Я думаю, что это реальная цифра. Другой вопрос, что это не произойдет ежесекундно и в одночасье. Уверен, что мы выполним задачу, поставленную главнокомандующим, довести армию до 1,5 млн человек. Кто из контрактников будет участвовать в СВО, а кто нет, будет определять руководство воинских частей. В контрактах все прописано», - сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН.

При этом он уточнил, что речь идет исключительно о добровольном призыве в армию.

Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) говорил НСН, что Украина попытается в апреле атаковать подконтрольную России часть Запорожской области.

«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении. На этом фронте они могут более эффективно задействовать технику, которую получают. На Донбассе наступление фактически исключено, городская застройка переведет наступательную операцию в городские бои. Наступление под Харьковом возможно, но скорее как отвлекающий маневр. Там удар тоже нельзя исключать», - заявил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу 20 марта также говорил, что наступление Украины может начаться в конце марта-начале апреля.

«По имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ», предупредил Пригожин, попросив у Шойгу помощи.