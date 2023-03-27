«Штурм в стиле НАТО?»: В России и США гадают об апрельском наступлении Украины
Медведев признал, что «Россия готовится», эксперты указывают на Запорожье, а в Вашингтоне считают, что Киев сделает ставку на сухопутные войска, артиллерию и ракеты.
Последняя неделя марта началась с рассуждений о возможном апрельском контрнаступлении Украины.
Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) считает, что Киев не сможет начать наступление «в стиле НАТО» и нанести массированный удар крылатыми ракетами и самолетами.
На этом фоне в Москве признали, что готовятся к наступлению соперника, а Киев уже получил от Германии танки Leopard 2.
РОССИЯ ГОТОВИТСЯ: ГЕНШТАБ И КОНТРАКТНИКИ
Слухи о возможном весеннем контрнаступлении Украины ходили и раньше, при этом официально в Кремле об этом не говорили. А вот экс-президент страны Дмитрий Медведев не побоялся озвучить эту информацию.
«Они готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», - сказал Медведев журналистам 24 марта.
В этот же день издание Bloomberg сообщило, что Россия якобы хочет набрать 400 тысяч контрактников для сдерживания соперника. В Госдуме назвали «реальной» эту цифру, не уточнив при этом сроки дополнительного набора.
«Я думаю, что это реальная цифра. Другой вопрос, что это не произойдет ежесекундно и в одночасье. Уверен, что мы выполним задачу, поставленную главнокомандующим, довести армию до 1,5 млн человек. Кто из контрактников будет участвовать в СВО, а кто нет, будет определять руководство воинских частей. В контрактах все прописано», - сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН.
При этом он уточнил, что речь идет исключительно о добровольном призыве в армию.
Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) говорил НСН, что Украина попытается в апреле атаковать подконтрольную России часть Запорожской области.
«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении. На этом фронте они могут более эффективно задействовать технику, которую получают. На Донбассе наступление фактически исключено, городская застройка переведет наступательную операцию в городские бои. Наступление под Харьковом возможно, но скорее как отвлекающий маневр. Там удар тоже нельзя исключать», - заявил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу 20 марта также говорил, что наступление Украины может начаться в конце марта-начале апреля.
«По имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ», предупредил Пригожин, попросив у Шойгу помощи.
США ФАНТАЗИРУЮТ: БЕЗ ТАНКОВ И ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
Издание The Wall Street Journal выпустило 26 марта большой материал с предполагаемым сценарием украинской атаки. Журналисты назвали наступление Киева «уравнением с большим числом неизвестных», указав, что оно начнется в ближайшие недели.
WSJ считает, что Украина не сможет провести «штурм в стиле НАТО», подобный операции в Ираке. Он предполагает массированную воздушную атаку самолетами и ракетами, однако у Киева «ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов», которыми можно рискнуть в «лобовой атаке».
По прогнозу издания, контрнаступление начнется атаками высокоточным оружием дальнего действия, а вслед за ракетами и артиллерией в дело вступят «большие силы» сухопутных войск.
Еще одним отличием от возможной атаки НАТО указано, что ее возглавил бы «авангард современных боевых танков», а у Киева их совсем немного.
Говоря о месте предполагаемого удара, WSJ отмечает, что это не обязательно будет Запорожская область, поскольку «Москва, предвидя такое нападение, потратила месяцы на строительство оборонительных укреплений» в этом регионе.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 марта, что побывал на «передовых позициях» в подконтрольной Киеву части Запорожской области, обнародовав соответствующее видео в Telegram.
Правда, несколько дней назад Зеленский в интервью японской газете Yomiuri пожаловался на нехватку боеприпасов, отметив, что Украина пока не готова начать контрнаступление на восточном направлении «без танков, артиллерии и HIMARS».
А вот украинские СМИ сообщили в понедельник, что командующий их сухопутными войсками Александр Сырский «посетил самые горячие точки бахмутского направления». Ранее он обещал наступление Киева в районе Артемовска.
На этом фоне немецкое издание Der Spiegel сообщило сегодня, что на Украину уже доставлены 18 танков Leopard 2, обещанные Германией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- В Ростове-на-Дону отменили концерты Лорак, Меладзе и Реввы
- В Госдуме предложили работать по пятницам до обеда
- Белый дом высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия на Украине
- В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами
- Умер актер Михаил Чигарев
- Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО
- В украинской армии признали почти полное окружение Артемовска
- Байден запретил властям пользоваться частным шпионским ПО
- У оставившей долги в России юриста нашли элитное жилье в Монако
- В Москве стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru