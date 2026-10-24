СМИ: ВСУ начали взрывать в воздухе дроны с поражающими элементами
По данным российских силовых структур, которые приводит ТАСС, ВСУ стали применять новую тактику применения беспилотников.
Суть метода заключается в том, что БПЛА, оснащённый взрывчаткой с металлическими поражающими элементами (например, шариками), зависает в воздухе над предполагаемым скоплением людей — и подрывается прямо в полёте.
В отличие от привычных атак, дрон не пикирует на конкретную цель, а детонирует над зоной, где, по расчётам противника, находятся люди.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке беспилотников на один из городских логистических центров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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