«Поставить жирную точку»: Пригожин порассуждал об окончании спецоперации
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что наступил идеальный момент, чтобы «объявить об окончании СВО». Рассуждения российского бизнесмена о ходе российской специальной военной операции на Украине публикует его пресс-служба в Telegram-канале 15 апреля, в субботу.
«Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли», считает Пригожин/
По его мнению также российские военные, уничтожив большое число противника со стороны Украины, могут сами перед собой отчитаться о выполнении поставленных задач.
«Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу», - отмечает основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин напомнил об успехах российских военных, которым удалось вернуть Азовское и «большой кусок» Черного моря, часть территории Украины, что позволило открыть сухопутный коридор в Крым.
«Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть», - подчеркнул бизнесмен.
Он также обратил внимание на то, что Украина перестала быть частью прежней России, превратившись в «абсолютно национально-ориентированное государство».
Ранее Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о потерях украинской армии в битвах за Соледар и Артемовск (Бахмут). Потери ВСУ в результате боев с «музыкантами» составили 38 тысяч человек убитыми, уточнил основатель группы. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
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