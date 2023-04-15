«Поставить жирную точку»: Пригожин порассуждал об окончании спецоперации

«Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли», считает Пригожин/

По его мнению также российские военные, уничтожив большое число противника со стороны Украины, могут сами перед собой отчитаться о выполнении поставленных задач.

«Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу», - отмечает основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин напомнил об успехах российских военных, которым удалось вернуть Азовское и «большой кусок» Черного моря, часть территории Украины, что позволило открыть сухопутный коридор в Крым.

«Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть», - подчеркнул бизнесмен.

Он также обратил внимание на то, что Украина перестала быть частью прежней России, превратившись в «абсолютно национально-ориентированное государство».

Ранее Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о потерях украинской армии в битвах за Соледар и Артемовск (Бахмут). Потери ВСУ в результате боев с «музыкантами» составили 38 тысяч человек убитыми, уточнил основатель группы. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.