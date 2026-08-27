Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ в Москве
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел встречу с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве. Об этом глава СВР сообщил журналистам.
По словам Нарышкина, в такой встрече «нет ничего необычного».
«В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные встречи или в формате онлайн, - часть нашей работы... Я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира», - указал глава СВР.
Нарышкин добавил, что встреча с Рэтклиффом - «рабочий формат». По его словам, стороны обсудили некоторые вопросы, которые находятся в компетенции разведывательных служб.
Ранее глава ЦРУ посетил Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя цель визита, отмечал, что речь шла о контактах между спецслужбами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Проректора МГИМО Кузьмину объявили в розыск по делу о крупном мошенничестве
- Ушаков и секретарь Ватикана обсудили актуальные международные вопросы
- Армия России освободила Шевченковское в Запорожской области
- «По сути безлимит, по факту — издевательство»: Почему ФАС проверяет мобильных операторов
- В Петербурге один человек погиб при возгорании автомобиля
- «Снимали, а их увольняли»: Как запрет телефонов на уроках поможет учителям
- Кинотеатры ответили Драпеко на угрозы проверкой из-за теневого проката
- Песков: РФ сталкивается с агрессивной политикой Европы
- Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ в Москве
- Шнейдеров раскрыл, сколько российских фильмов окупились в прокате этим летом