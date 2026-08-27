Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ в Москве

По словам Нарышкина, в такой встрече «нет ничего необычного».

«В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные встречи или в формате онлайн, - часть нашей работы... Я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира», - указал глава СВР.

Нарышкин добавил, что встреча с Рэтклиффом - «рабочий формат». По его словам, стороны обсудили некоторые вопросы, которые находятся в компетенции разведывательных служб.

Ранее глава ЦРУ посетил Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя цель визита, отмечал, что речь шла о контактах между спецслужбами.

