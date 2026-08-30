Запасы газа в хранилищах ЕС упали до рекордного минимума за 13 лет

В последнюю неделю августа наполняемость хранилищ в европейских странах составляла 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. По словам экспертов, при нынешних темпах закачки ЕС войдет в отопительный сезон с запасами на 20% ниже среднего пятилетнего уровня.

Одной из главных причин дефицита стало нарушение поставок газа из региона Персидского залива из-за войны США и Израиля против Ирана. Ситуацию усугубили холодное завершение прошлой зимы и повышенная генерация на газе во время жары в Европе.

На фоне невысоких запасов на европейском газовом рынке нарастает напряжённость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

