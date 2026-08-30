Запасы газа в хранилищах ЕС упали до рекордного минимума за 13 лет
Запасы газа в хранилищах Европейского союза упали до рекордного минимума за 13 лет, сообщает The Guardian.
В последнюю неделю августа наполняемость хранилищ в европейских странах составляла 63% при среднем многолетнем показателе в 80%. По словам экспертов, при нынешних темпах закачки ЕС войдет в отопительный сезон с запасами на 20% ниже среднего пятилетнего уровня.
Одной из главных причин дефицита стало нарушение поставок газа из региона Персидского залива из-за войны США и Израиля против Ирана. Ситуацию усугубили холодное завершение прошлой зимы и повышенная генерация на газе во время жары в Европе.
На фоне невысоких запасов на европейском газовом рынке нарастает напряжённость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Запасы газа в хранилищах ЕС упали до рекордного минимума за 13 лет
- Иран: Глава Минфина США лжет, заявляя о 130 млн баррелей перевезенной нефти
- СМИ: Пять человек погибли в ДТП с автобусом «Грузия — Москва» на Ставрополье
- В NASA заявили, что не смогут самостоятельно вернуть астронавтов на Луну
- Песков: Оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается
- Кравцов: 65% лучших результатов ЕГЭ показали ученики обычных школ
- Мощные взрывы в Киеве: Армия РФ наносит удары
- Германия планирует обвинить Москву в подготовке теракта и ввести «масштабные санкции»
- Шохин заявил, что расходы РФ на оборону останутся высокими даже после завершения СВО
- В Госдуме заявили, что РФ не нужны люди, которые покидают страну на фоне слухов о мобилизации