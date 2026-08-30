Мошенники предлагают обмен наличных на цифровой рубль

Они обещают выгодный курс и предлагают использовать якобы специальные счета или услуги лжекурьеров. Мошенники звонят от имени представителей банка. По их словам, якобы, если это не успеть сделать сейчас, то после определенной даты деньги будет уже невыгодно обменять, а сейчас можно перевести их на «спецсчет» по курсу один к одному.

Злоумышленники также могут утверждать, что наличные после этой даты якобы перестанут обращаться, и предлагать заранее обменять их на цифровые рубли через фиктивные обменники или с помощью курьеров. Получив код через СМС злоумышленники прекращают связь, а персональные данные гражданина на «Госуслугах» оказываются скомпрометированы.

Обращение в фиктивный обменник или передача наличных лжекурьеру также приводит к потере денег — человек остается без наличных средств и без цифрового рубля.

Ранее в ОП поддержали механизм возврата денег жертвам мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

