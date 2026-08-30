Кравцов: 2026/27 учебный год завершится не ранее 26 мая

В 2027 году новый учебный год в школах завершится не ранее 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Кравцов: Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет

По его словам, начало и окончание учебного года нормативно закреплены в единых федеральных программах. «По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность», — заявил он.

Кравцов указал, что образовательные организации могут самостоятельно корректировать даты каникул с учетом своих условий.

Ранее министр рассказал, что 65% лучших результатов ЕГЭ показали ученики обычных школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
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