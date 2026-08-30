Кравцов: 2026/27 учебный год завершится не ранее 26 мая
В 2027 году новый учебный год в школах завершится не ранее 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
По его словам, начало и окончание учебного года нормативно закреплены в единых федеральных программах. «По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность», — заявил он.
Кравцов указал, что образовательные организации могут самостоятельно корректировать даты каникул с учетом своих условий.
Ранее министр рассказал, что 65% лучших результатов ЕГЭ показали ученики обычных школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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