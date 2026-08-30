Иран: Глава Минфина США лжет, заявляя о 130 млн баррелей перевезенной нефти

«Лжец, лжец с горящими штанами», — написал он. Галибаф призвал Минфин посмотреть на данные Moody's, согласно которым, расходы Вашингтона на войну с Ираном составили более $130 млрд.

Ранее Бессент заявил, что США за последние 14 дней смогли вывезти из региона 130 млн баррелей нефти.

До этого стало известно, что через Ормузский пролив проходит в сутки 8–9 млн барр. нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

