Иран: Глава Минфина США лжет, заявляя о 130 млн баррелей перевезенной нефти
Глава американского Министерства финансов Скотт Бессент лжет, заявляя о 130 млн баррелей перевезенной нефти, заявил в соцсети Х председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
«Лжец, лжец с горящими штанами», — написал он. Галибаф призвал Минфин посмотреть на данные Moody's, согласно которым, расходы Вашингтона на войну с Ираном составили более $130 млрд.
Ранее Бессент заявил, что США за последние 14 дней смогли вывезти из региона 130 млн баррелей нефти.
До этого стало известно, что через Ормузский пролив проходит в сутки 8–9 млн барр. нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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