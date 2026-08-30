В NASA заявили, что не смогут самостоятельно вернуть астронавтов на Луну

По его словам, расчет - на тесное сотрудничество с частными аэрокосмическими компаниями. У NASA не получится реализовать все планы исключительно собственными силами без коммерческих компаний, технологических разработчиков и частного капитала.

Отмечается, что специалисты NASA круглосуточно работают над ракетой-носителем SLS для миссии «Артемида-3» и готовят корабль «Орион». При этом скафандры для миссии разрабатывает Axiom Space, а посадочные модули компания SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

Ранее миссия «Артемида‑2» вернулась на Землю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

