В NASA заявили, что не смогут самостоятельно вернуть астронавтов на Луну
NASA не сможет самостоятельно вернуть астронавтов на Луну, сообщил Fox News глава агентства Джаред Айзекман.
По его словам, расчет - на тесное сотрудничество с частными аэрокосмическими компаниями. У NASA не получится реализовать все планы исключительно собственными силами без коммерческих компаний, технологических разработчиков и частного капитала.
Отмечается, что специалисты NASA круглосуточно работают над ракетой-носителем SLS для миссии «Артемида-3» и готовят корабль «Орион». При этом скафандры для миссии разрабатывает Axiom Space, а посадочные модули компания SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.
Ранее миссия «Артемида‑2» вернулась на Землю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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