СМИ: Пять человек погибли в ДТП с автобусом «Грузия — Москва» на Ставрополье

Пять человек погибли, ещё 24 пассажира, включая пятерых детей, пострадали в автоаварии с автобусом «Грузия — Москва» на Ставрополье, сообщает Telegram-канал Mash.

В Приморье опрокинулся автобус с группой детей

30 августа около часа ночи автобус Setra на трассе «Кавказ» в районе Иноземцево влетел в ехавший впереди «КамАЗ». После столкновения автобус съехал в кювет.

Всех раненых госпитализировали в больницы Пятигорска. Четверо детей находятся в удовлетворительном состоянии, один — в реанимации. По предварительным данным, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию.

Ранее две женщины умерли после падения БПЛА на автобус в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДТПСтавропольРоссияГрузия

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