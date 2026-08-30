СМИ: Пять человек погибли в ДТП с автобусом «Грузия — Москва» на Ставрополье

30 августа около часа ночи автобус Setra на трассе «Кавказ» в районе Иноземцево влетел в ехавший впереди «КамАЗ». После столкновения автобус съехал в кювет.

Всех раненых госпитализировали в больницы Пятигорска. Четверо детей находятся в удовлетворительном состоянии, один — в реанимации. По предварительным данным, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию.

Ранее две женщины умерли после падения БПЛА на автобус в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

