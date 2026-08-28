Трамп после визита главы ЦРУ в Москву заявил, что его не беспокоит нападение Путина на НАТО
Американский лидер Дональд Трамп заявил Axios, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО.
«Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет», — заявил глава государства. Так он ответил на вопрос о возможной провокации Москвы против Альянса. По словам президента США, посетивший Москву 25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф не передавал в Кремль никаких посланий о недопустимости атаки на НАТО, о которых сообщили СМИ.
«Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего необычного не произошло», — отметил Трамп, назвав поездку Рэтклиффа «обычной деловой».
Во время визита главы ЦРУ в Москву могли обсуждать обмен заключёнными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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