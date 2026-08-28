Трамп после визита главы ЦРУ в Москву заявил, что его не беспокоит нападение Путина на НАТО

«Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет», — заявил глава государства. Так он ответил на вопрос о возможной провокации Москвы против Альянса. По словам президента США, посетивший Москву 25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф не передавал в Кремль никаких посланий о недопустимости атаки на НАТО, о которых сообщили СМИ.

«Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего необычного не произошло», — отметил Трамп, назвав поездку Рэтклиффа «обычной деловой».

Во время визита главы ЦРУ в Москву могли обсуждать обмен заключёнными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

