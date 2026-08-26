СМИ: Глава ЦРУ мог прилететь к Путину из-за данных разведки об атаке на НАТО
Неожиданный визит в Москву глава ЦРУ США Джона Рэтклиффа, самолет которого 25 августа произвел посадку в московском «Внуково» и спустя несколько часов вылетел обратно, может быть связан с информацией разведки о будущих планах президента Владимира Путина, сообщает The Wall Street Journal.
Согласно разведданным, российский лидер может попробовать проверить на прочность НАТО. Аналитики считают, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждение. «Целью могло быть сказать: «мы знаем, что ты задумал, и лучше этого не делай», — заявила бывшая замглавы национальной разведки США Бетт Саннер. По ее словам, визит также мог быть связан «с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры».
По данным украинских СМИ, целью визита главы ЦРУ в Москву могло быть обсуждение взаимного российского-украинского моратория на удары по энергетике и портам.
The iPaper связывает визит Рэтклиффа в российскую столицу с возможным обменом заключенными.
США попросили Киев не бить по Москве во время визита главы ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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