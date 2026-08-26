СМИ: Глава ЦРУ мог прилететь к Путину из-за данных разведки об атаке на НАТО

Согласно разведданным, российский лидер может попробовать проверить на прочность НАТО. Аналитики считают, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждение. «Целью могло быть сказать: «мы знаем, что ты задумал, и лучше этого не делай», — заявила бывшая замглавы национальной разведки США Бетт Саннер. По ее словам, визит также мог быть связан «с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры».

По данным украинских СМИ, целью визита главы ЦРУ в Москву могло быть обсуждение взаимного российского-украинского моратория на удары по энергетике и портам.

The iPaper связывает визит Рэтклиффа в российскую столицу с возможным обменом заключенными.

США попросили Киев не бить по Москве во время визита главы ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

