СМИ: Глава ЦРУ мог прилететь к Путину из-за данных разведки об атаке на НАТО

Неожиданный визит в Москву глава ЦРУ США Джона Рэтклиффа, самолет которого 25 августа произвел посадку в московском «Внуково» и спустя несколько часов вылетел обратно, может быть связан с информацией разведки о будущих планах президента Владимира Путина, сообщает The Wall Street Journal.

А был ли мальчик? Зачем глава ЦРУ Рэтклифф прилетал в Москву

Согласно разведданным, российский лидер может попробовать проверить на прочность НАТО. Аналитики считают, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждение. «Целью могло быть сказать: «мы знаем, что ты задумал, и лучше этого не делай», — заявила бывшая замглавы национальной разведки США Бетт Саннер. По ее словам, визит также мог быть связан «с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры».

По данным украинских СМИ, целью визита главы ЦРУ в Москву могло быть обсуждение взаимного российского-украинского моратория на удары по энергетике и портам.

The iPaper связывает визит Рэтклиффа в российскую столицу с возможным обменом заключенными.

США попросили Киев не бить по Москве во время визита главы ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОВладимир ПутинРоссияСШАЦРУ

Горячие новости

Все новости

партнеры