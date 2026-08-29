Добьет организацию: Чему грозит выход Венесуэлы из ОПЕК «по инициативе» США

Ранее СМИ сообщили, что Венесуэла рассматривает возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), одним из основателей которой она стала более 65 лет назад. Известно, что этот вопрос обсуждался в контактах Каракаса с американскими чиновниками, однако окончательного решения пока нет, пишут Bloomberg и Reuters.

Согласно мнению экспертов, намерение Венесуэлы выйти из ОПЕК связано с желанием президента США Дональда Трампа развалить эту организацию. Считается, что Вашингтон хочет сам определять цены на нефть. Юшков объяснил, что для Венесуэлы нет смысла покидать организацию.