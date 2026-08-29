Добьет организацию: Чему грозит выход Венесуэлы из ОПЕК «по инициативе» США
Эксперт по энергетике Игорь Юшков в эфире НСН подчеркнул, что для Венесуэлы нет смысла покидать организацию, так как она в условиях санкций не ограничивает добычу нефти этой страны.
Выход Венесуэлы из ОПЕК приведет к развалу организации, это выгодно США, которые пытаются показать, что компенсируют миру отсутствие ближневосточной нефти. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее СМИ сообщили, что Венесуэла рассматривает возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), одним из основателей которой она стала более 65 лет назад. Известно, что этот вопрос обсуждался в контактах Каракаса с американскими чиновниками, однако окончательного решения пока нет, пишут Bloomberg и Reuters.
Согласно мнению экспертов, намерение Венесуэлы выйти из ОПЕК связано с желанием президента США Дональда Трампа развалить эту организацию. Считается, что Вашингтон хочет сам определять цены на нефть. Юшков объяснил, что для Венесуэлы нет смысла покидать организацию.
«Это действительно скорее не инициатива самой Венесуэлы. Ей и сейчас никто не мешает добывать нефть. Она хоть и член ОПЕК и ОПЕК+, но при этом у нее нет центральной квоты: она может добывать столько, сколько сможет. В условиях санкций Венесуэла, Иран и Ливия, последняя из-за гражданской войны, могут добывать сколько сумеют. В этом плане для них внутри ОПЕК+ никаких ограничений не существует, поэтому какой смысл им выходить из организации, которая их никак не ограничивает», - отметил он.
При этом, по словам эксперта, выход Венесуэлы из ОПЕК приведет к развалу организации.
«В случае выхода Венесуэлы из ОПЕК и ОПЕК+ возникает риск, во-первых, развала всего соглашения. Потому что и так недавно из организации вышли Объединенные Арабские Эмираты. Это уже было очень опасно. ОАЭ выходят, и все остальные задаются вопросом: "Почему им можно выйти из соглашения и добывать сколько смогут, а мы должны ограничивать свою добычу?". И так страдает дисциплина внутри соглашения ОПЕК+, и выход еще кого-то, в том числе Венесуэлы, может добить организацию. Все остальные скажут: "Раз все выходят, то и мы выйдем". Это может развалить организацию», - считает Юшков.
Он подчеркнул, что такая ситуация будет выгодна США.
«Конечно, это скорее выгодно Соединенным Штатам, потому что они таким образом пытаются показать, что они компенсируют миру отсутствие ближневосточной нефти. Мол, с Ираном не получалось, не выходит с ближневосточной нефтью, потому что перекрыт Ормузский пролив, не удается его пока разблокировать, и тогда мы (США – прим. НСН) дадим вам Венесуэлу. Или развалим сделку ОПЕК+, и тогда остальные участники смогут добывать столько, сколько у них физически есть возможность. Это скорее американская инициатива. Самой Венесуэле сейчас никто не мешает увеличивать добычу, просто она не может это сделать, потому что у них сложные месторождения, высокая себестоимость добычи на своих месторождениях. Поэтому туда особо никто не хочет идти. Они медленно наращивают добычу. За последний год они не на много увеличили объем производства. Это история, которую инициируют американцы, чтобы не дать ценам и дальше расти на фоне перекрытого Ормузского пролива», - объяснил Юшков.
Специалист заметил, что для России невыгоден распад ОПЕК, так как из-за этого упадут цены на нефть.
«Для нас развал соглашения невыгоден. Потому что, во-первых, сама новость о распаде или даже выходе отдельного участника толкнет цены на нефть вниз, и мы в том числе будет меньше зарабатывать. Во-вторых, по ряду причин мы сами сейчас недобираем квоту. Нам разрешено добывать примерно 10 млн баррелей, а мы добываем примерно 9,1 млн баррелей. Сейчас сделка ОПЕК+ не ограничивает Россию. У нас просто недоинвестирование в новые проекты, определенные сложности с экспортом. От того, что сделка ОПЕК+ развалится, Россия по объему больше добывать не будет, но при этом цены упадут. Для России было бы выгодно, чтобы Венесуэла опровергала выход, и чтобы соглашение пока держалось», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Венесуэлой, предусматривающей переход нефтяных резервов республики под контроль Вашингтона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Адмирал Левченко» и фрегат «Неустрашимый» сопроводили суда через Ла-Манш
- Число пропавших без вести россиян в Непале возросло
- Добьет организацию: Чему грозит выход Венесуэлы из ОПЕК «по инициативе» США
- ВС России установили контроль над Храповщиной в Сумской области
- В Курской области мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета
- Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября
- Россиянам рассказали, когда пройдет индексация страховых пенсий в 2027 году
- В Ростовской области число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 11
- СМИ рассказали о «зимней панике» на газовом рынке Европы
- МО: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР