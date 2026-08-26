Трамп: Визит главы ЦРУ в Россию может принести результаты

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию может принести результаты. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

А был ли мальчик? Зачем глава ЦРУ Рэтклифф прилетал в Москву

В эфире радиошоу Гленна Бека глава Белого дома рассказал, что Рэтклифф приехал в Москву «с чем-то вроде рутинного визита».

«Из этого может что-то получиться», - добавил он.

Лидер США также отметил, что Вашингтон хотел бы завершения украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб - с российским лидером он не встречался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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