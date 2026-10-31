Пенсии в ноябре выплатят досрочно из‑за Дня народного единства
В связи с празднованием Дня народного единства график выплаты пенсий в ноябре скорректирован. Как проинформировал Социальный фонд России, тем пенсионерам, которым выплаты обычно поступают на счёт 4‑го числа, ноябрьскую пенсию перечислят досрочно — 3 ноября.
Перенос затронет все категории пенсионных выплат — страховые, социальные и накопительные. Вместе с пенсией заранее придут и прочие выплаты Соцфонда, которые обычно поступают одновременно с ней. Пенсионерам не требуется подавать какие‑либо заявления: средства будут зачислены автоматически. Начиная с 5 ноября перечисления через банки возобновятся в соответствии со стандартным графиком.
Что касается доставки через «Почту России», она стартует с 3 ноября. При этом некоторым получателям пенсию за 4 ноября могут выдать уже с 1 ноября. В целом почтовая доставка будет осуществляться вплоть до 25 ноября. Чтобы узнать точную дату получения выплаты, стоит обратиться в своё почтовое отделение — она определяется местным расписанием.
Региональные особенности тоже повлияли на график выплат. Так, в Москве и Московской области пенсии, которые должны были поступить 21 ноября, зачислят на карты на день раньше — 20 ноября. В Амурской области выплаты за 15 и 21 ноября придут соответственно 13 и 20 ноября.
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