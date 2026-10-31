Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
В Аргентине банк «Galicia» приступил к масштабной блокировке счетов россиян и белорусов. Об этом стало известно из публикаций в соцсетях, материалы с жалобами изучили «Известия».
Клиенты банка столкнулись с тем, что потеряли возможность распоряжаться своими деньгами, а в мобильном приложении их счета больше не отображаются.
Представители финансовой организации не дают официальных разъяснений по ситуации. При этом порядка 250 пострадавших уже занимаются подготовкой коллективного иска к банку.
Одна из клиенток рассказала, что лично обращалась в отделение: там ей сообщили, что счёт закрыт на основании внутреннего решения банка и открыть его вновь не получится.
Другая клиентка выразила недовольство работой аргентинских банков в целом, заявив, что они фактически не выполняют функцию обслуживания клиентов, а лишь аккумулируют средства ради извлечения прибыли в долларах.
Ещё одна пользовательница соцсетей расценивает происходящее как дискриминацию россиян и подчёркивает серьёзность этой проблемы.
Главе Банка России Эльвире Набиуллиной приходится лично вмешиваться в ситуации, связанные с блокировкой счетов клиентов банков, сроки разблокировки порой исчисляются годами, рассказал ранее НСН финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
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