В Польше заговорили о «победе» над Россией, а Москва привела «ядерный» аргумент
В НАТО меняется расстановка сил, Польша наращивает военный потенциал, а заявления её министра вызывают споры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы польской дипломатии Радослава Сикорского о том, что Польша способна «очень быстро» разгромить российскую армию.
«Русофобия головного мозга», — кратко прокомментировала Захарова.
Заявление Сикорского прозвучало на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES Annual Meeting), прошедшей в Киеве. Сикорский заявил, что в случае прямого столкновения с Россией Варшава обладает «подавляющим превосходством в воздушной мощи» и способна вывести из строя оставшуюся половину российских НПЗ за шесть недель. По его логике, если Украина за полгода вывела из строя первую половину, то Польша справится быстрее.
Глава польского МИДа также сослался на совокупный ВВП Совета государств Балтийского моря — десяти стран, включая Германию, Швецию и Норвегию, — который превышает российский. Их оборонные бюджеты в мирное время, по его словам, превосходят военный бюджет России в условиях военного противостояния.
Реакция последовала не только из Москвы. Сама формулировка вызвала удивление даже среди поляков: в комментариях Сикорскому напомнили о ядерном арсенале России, сверхсовременных ракетах, не поддающихся перехвату, и колоссальном боевом опыте российской армии.
Россия, как отмечают аналитики, не отрицает превосходства НАТО в экономике, людских ресурсах и военном потенциале. Именно поэтому Москва открыто заявляет: в случае прямой войны с западным блоком ответ будет не конвенциональным, а ядерным. При таком сценарии сопоставление ВВП и оборонных бюджетов теряет смысл.
Ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев подтвердил готовность Москвы применить ядерное оружие при столкновении с НАТО.
«Это не страшилка, это реальность», — подчеркнул он.
По его словам, страны Европы, готовящиеся к потенциальному конфликту к 2030 году, ошибаются, полагая, что Россия будет вести войну исключительно обычными средствами.
На чём именно строится уверенность Сикорского в военном превосходстве Польши, не вполне понятно. Российская армия сегодня располагает актуальным боевым опытом и проверенными в деле технологиями. Польская же военная школа, судя по отзывам украинских военнослужащих, обучавшихся у польских инструкторов, во многом опирается на теоретические наработки времён холодной войны. По рассказам тех же украинцев, на учебных «боях» они разгромили своих инструкторов, применив тактику с дронами, стандартную для зоны СВО.
В рядах ВСУ присутствуют польские наёмники. По слухам, это кадровый офицерский состав, находящийся в отпуске, но получающий боевой опыт.
РАЗВОРОТ ВПРАВО
На фоне этих заявлений Польша всё увереннее занимает место главного союзника НАТО в Европе. Ранее этот статус принадлежал Германии, но её позиции слабеют: экономика замедляется, а победившая на выборах «Альтернатива для Германии» открыто призывает к диалогу с Москвой и предлагает возобновить закупки российских энергоносителей.
Разворот Берлина вправо создаёт риски для всего североатлантического блока. Германия по-прежнему остаётся ключевым логистическим узлом НАТО — здесь расположены штаб верховного командования на базе Рамштайн и крупнейший американский полигон в ЕС Графенвер. Но если АдГ придёт к власти, согласованность альянса будет под вопросом.
В то же время Варшава стремительно превращается в главную военную силу на восточном фланге НАТО. По данным на 2026 год, Польша выделила на оборону 4,68% ВВП — около 53,8 млрд долларов, что почти вдвое превышает германские показатели за тот же период (Германия планирует довести расходы до 2,69% ВВП). Варшава одной из первых поддержала инициативу поднять оборонные расходы до 5% ВВП и призвала союзников сделать то же к 2030 году.
Численность польских вооружённых сил достигла 220 тысяч человек — страна намерена создать крупнейшую сухопутную армию в Европе. Активно закупаются военные технологии: к 2030 году Варшава планирует иметь в арсенале 1100 южнокорейских танков K2 Black Panther — больше, чем у Германии, Франции, Италии и Великобритании вместе взятых.
Помимо военного наращивания, в Польше развиваются программы гражданской обороны. Курс «W Gotowości» обучает населения базовой военной подготовке, первой помощи и основам кибербезопасности. А проект «What the Fejk» ориентирован на детей и подростков от 10 до 19 лет: их учат распознавать дипфейки и работать с медиа.
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