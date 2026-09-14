«Русофобия головного мозга», — кратко прокомментировала Захарова.



Заявление Сикорского прозвучало на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES Annual Meeting), прошедшей в Киеве. Сикорский заявил, что в случае прямого столкновения с Россией Варшава обладает «подавляющим превосходством в воздушной мощи» и способна вывести из строя оставшуюся половину российских НПЗ за шесть недель. По его логике, если Украина за полгода вывела из строя первую половину, то Польша справится быстрее.



Глава польского МИДа также сослался на совокупный ВВП Совета государств Балтийского моря — десяти стран, включая Германию, Швецию и Норвегию, — который превышает российский. Их оборонные бюджеты в мирное время, по его словам, превосходят военный бюджет России в условиях военного противостояния.



Реакция последовала не только из Москвы. Сама формулировка вызвала удивление даже среди поляков: в комментариях Сикорскому напомнили о ядерном арсенале России, сверхсовременных ракетах, не поддающихся перехвату, и колоссальном боевом опыте российской армии.