Сын Кашпировского рассказал, что работа отца разрушила их семью

Сергио Монтана — сын знаменитого психотерапевта Анатолия Кашпировского, ныне живущий в США, — в беседе с РИА Новости поделился тяжёлыми размышлениями о влиянии отцовской профессии на их семью.

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По словам Монтаны, безграничная преданность Кашпировского своему делу в итоге привела к распаду семьи и серьёзно изменила ход их жизни.

Анатолий Кашпировский ушёл из жизни 3 октября, ему было 87 лет. Он появился на свет 11 августа 1939 года в украинском селе Ставница. Профессиональный путь начал после выпуска из Винницкого медицинского института в 1962 году: почти четверть века он трудился психиатром и психотерапевтом в больнице имени академика А. И. Ющенко.

Всесоюзную славу Кашпировскому принесли телевизионные сеансы, стартовавшие в октябре 1989 года на центральном ТВ. Как сообщал сам телеканал, аудитория этих передач достигала примерно 300 миллионов зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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