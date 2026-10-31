Сын Кашпировского рассказал, что работа отца разрушила их семью
Сергио Монтана — сын знаменитого психотерапевта Анатолия Кашпировского, ныне живущий в США, — в беседе с РИА Новости поделился тяжёлыми размышлениями о влиянии отцовской профессии на их семью.
По словам Монтаны, безграничная преданность Кашпировского своему делу в итоге привела к распаду семьи и серьёзно изменила ход их жизни.
Анатолий Кашпировский ушёл из жизни 3 октября, ему было 87 лет. Он появился на свет 11 августа 1939 года в украинском селе Ставница. Профессиональный путь начал после выпуска из Винницкого медицинского института в 1962 году: почти четверть века он трудился психиатром и психотерапевтом в больнице имени академика А. И. Ющенко.
Всесоюзную славу Кашпировскому принесли телевизионные сеансы, стартовавшие в октябре 1989 года на центральном ТВ. Как сообщал сам телеканал, аудитория этих передач достигала примерно 300 миллионов зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Маркетплейсы назвали дату старта «черной пятницы»
- Стало известно, кто фактически руководит Конституционным судом Польши
- Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
- Пенсии в ноябре выплатят досрочно из‑за Дня народного единства
- Сын Кашпировского рассказал, что работа отца разрушила их семью
- Минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года может вырасти до 11,4 тысячи рублей
- В Польше обвинили Германию в попытке госпереворота в Варшаве
- Депутат: У Генштаба РФ есть список целей для ударов «Орешником»
- Медведев анекдотом прокомментировал госпереворот в Польше
- МО: Силы ПВО сбили более 600 БПЛА ВСУ и 4 ракеты «Фламинго»