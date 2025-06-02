«Чеки уже подписаны»: Чего России и Украине ждать от Навроцкого
С приходом нового президента Кароля Навроцкого политика Польши не претерпит кардинальных изменений, она останется антироссийской, антибрюссельской и проамериканской, заявил НСН политолог Александр Асафов.
Польша продолжит путь политического прагматизма в духе президента США Дональда Трампа с приходом к власти победившего на президентских выборах Кароля Навроцкого, рассказал НСН политолог Александр Асафов. Противостояние России продолжится, а, продолжая поддержку Украины, Польша будет искать экономическую целесообразность для себя.
После подсчета более 99% бюллетеней во втором туре выборов президента Польши лидирует Кароль Навроцкий, которого поддерживает консервативная партия «Право и справедливость» (PiS, не входит в нее). К ней принадлежит и уходящий президент Польши Анджей Дуда. Новому президенту придется уживаться с оппозиционным премьер-министром, напомнил Асафов.
«Мы видим, что часто страны переходят в плоскость политического прагматизма. Не только такие радикалы с точки зрения Евросоюза, как Фицо и Орбан (премьер-министр Словакии и премьер-министр Венгрии – ред. НСН), но и ряд других понимают, что от безоглядной поддержки Украины ничего хорошего не происходит, а прибыль получают какие-то другие страны. Здесь есть для поляков два противоречия. Первое - внутреннее политическое противоречие, связанное с тем, что и Дуда, и Навроцкий – это плоть от плоти PiS, идеологии этой партии, а Дональд Туск (премьер-министр Польши – ред. НСН) - их политический оппонент (сооснователь партии “Гражданская платформа” – ред. НСН). Но и при Дуде как-то они уживались с учетом известных геополитических обстоятельств. И думаю, что при Навроцком будет то же самое. Возможно, такого прагматизма в стиле Трампа с обвинениями будет больше», - сказал Асафов.
Второе противоречие - в отношениях с Киевом: по мнению политолога, оно уходит корнями в историю и дает постоянную реакцию на нынешние украино-польские отношения.
«Это Волынская резня, подавление Варшавского восстания и другие нелицеприятные эпизоды войны общего исторического прошлого, на которые стороны имеют разные взгляды. И здесь, несмотря на то, что борьба с Россией их во многом объединяет, эти противоречия то затухают, то вновь вспыхивают. Здесь будет постоянное обострение с учетом этого самого политического прагматизма со стороны Польши – и по отношению к беженцам, и находящимся в Польше сезонным рабочим. Кроме того, есть экономическое давление: мы помним расхождение с Украиной по зерну и по другим сельхозпродуктам. Говорить об охлаждении с Киевом, конечно, не приходится, учитывая то, что идеологические задачи пока схожи. Но о безоговорочной, безусловной и, самое главное, о бесплатной поддержке говорить не приходится тоже», - констатирует эксперт по Польше.
В ситуации с Украиной Польша попытается извлечь для себя максимум финансовой выгоды, считает Асафов.
«Все условия, которые можно выдвинуть Украине сейчас, это условия финансовые. Будь то финансы в будущее, финансы в долг, или финансы сейчас за поставки, ремонт и использование инфраструктуры. Чеки уже подписаны, эти требования уже выдвинуты, просто они имеют кулуарный характер, потому что без польской военной инфраструктуры в Жешуве, например, военные поставки Запада не могут попасть на Украину. Поэтому я думаю, что есть и такие контуры обсуждений, но они находятся в серой или вообще в темной зоне, поскольку это довольно чувствительно. Польша, как и все остальные, будет пытаться получить финансовый и политический максимум из ситуации. Здесь нужно таскать каштаны из огня уже своими, а не чужими руками, иначе их вытащат немцы, французы, ну и в первую очередь, конечно, британцы», - утверждает Асафов.
Навроцкий неоднократно заявлял, что он сторонник методов президента США Дональда Трампа, поэтому во многом решения нового польского президента будут зависеть от позиции американцев.
«При всех президентах и премьерах от PiS Польша всегда была евроскептична и пыталась стать американцами больше, чем сами американцы. Я напомню военную базу в Польше, которую планировали назвать «Форт Трамп», покупку ЗРК Patriot за довольно серьезные для польского оборонного бюджета деньги, а также противостояние с Брюсселем по ряду чувствительных вопросов, будь то зеленая экономика или миграционный кризис. Поэтому я думаю, что ярких супер изменений мы не увидим. Позиция будет антироссийская, во многом русофобская, проамериканская и антибрюссельская», - полагает собеседник НСН.
Навроцкий критикует правительство Туска. В феврале 2024 года политик был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши.
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