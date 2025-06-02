Второе противоречие - в отношениях с Киевом: по мнению политолога, оно уходит корнями в историю и дает постоянную реакцию на нынешние украино-польские отношения.

«Это Волынская резня, подавление Варшавского восстания и другие нелицеприятные эпизоды войны общего исторического прошлого, на которые стороны имеют разные взгляды. И здесь, несмотря на то, что борьба с Россией их во многом объединяет, эти противоречия то затухают, то вновь вспыхивают. Здесь будет постоянное обострение с учетом этого самого политического прагматизма со стороны Польши – и по отношению к беженцам, и находящимся в Польше сезонным рабочим. Кроме того, есть экономическое давление: мы помним расхождение с Украиной по зерну и по другим сельхозпродуктам. Говорить об охлаждении с Киевом, конечно, не приходится, учитывая то, что идеологические задачи пока схожи. Но о безоговорочной, безусловной и, самое главное, о бесплатной поддержке говорить не приходится тоже», - констатирует эксперт по Польше.

В ситуации с Украиной Польша попытается извлечь для себя максимум финансовой выгоды, считает Асафов.

«Все условия, которые можно выдвинуть Украине сейчас, это условия финансовые. Будь то финансы в будущее, финансы в долг, или финансы сейчас за поставки, ремонт и использование инфраструктуры. Чеки уже подписаны, эти требования уже выдвинуты, просто они имеют кулуарный характер, потому что без польской военной инфраструктуры в Жешуве, например, военные поставки Запада не могут попасть на Украину. Поэтому я думаю, что есть и такие контуры обсуждений, но они находятся в серой или вообще в темной зоне, поскольку это довольно чувствительно. Польша, как и все остальные, будет пытаться получить финансовый и политический максимум из ситуации. Здесь нужно таскать каштаны из огня уже своими, а не чужими руками, иначе их вытащат немцы, французы, ну и в первую очередь, конечно, британцы», - утверждает Асафов.

Навроцкий неоднократно заявлял, что он сторонник методов президента США Дональда Трампа, поэтому во многом решения нового польского президента будут зависеть от позиции американцев.

«При всех президентах и премьерах от PiS Польша всегда была евроскептична и пыталась стать американцами больше, чем сами американцы. Я напомню военную базу в Польше, которую планировали назвать «Форт Трамп», покупку ЗРК Patriot за довольно серьезные для польского оборонного бюджета деньги, а также противостояние с Брюсселем по ряду чувствительных вопросов, будь то зеленая экономика или миграционный кризис. Поэтому я думаю, что ярких супер изменений мы не увидим. Позиция будет антироссийская, во многом русофобская, проамериканская и антибрюссельская», - полагает собеседник НСН.

Навроцкий критикует правительство Туска. В феврале 2024 года политик был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши.

