«Дали России пули». Зеленский об отказе США от новых санкций против «Северного потока-2»

«К сожалению, это решение определенно не направлено на поддержку Украины. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — заявил украинский лидер.

Неготовность США к полноценной экономической войне с Россией объяснил экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Если говорить о жестких санкциях, то они всегда подразумевают не какие-то точечные меры – закрытие компаний, ограничение физических лиц, а как раз глобальные, которые затрагивают всю экономику. Такие санкции еще напрямую к России не применялись. Если говорить о глобальных вариантах развития событий, то тут еще, к сожалению, есть куда двигаться в смысле санкций», - отметил специалист.

В том, что Украина не может повлиять на ситуацию с «Северным потоком – 2», уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что в этой «карточной игре» Украина ожидает своей участи в коридоре, пока три игрока «разыграют ее саму».

«Украина не является субъектом этого проекта, она – объект, принимающий ту действительность, которая есть. Украина вообще не сидит за карточным столом, она в коридоре ждет, пока игроки разложат свои карты и сыграют на нее. А за столом сидит Россия, Европа, США. Киев, если так можно сказать, жертва игры. Интересы Украины не учитывают ни европейцы, ни американцы. США вообще не нужен этот газ, они потому и препятствуют строительству газопровода, потому что хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Вашингтон по итогу хочет перекрыть украинский транзит. И США не союзник Украины, как об этом там периодически заявляют. Украина по замыслу США теряет транзитный объем и транзитный статус. Так что игра идет между большой тройкой, а Украина в коридоре и ждет», - пояснил ситуацию эксперт.

С ним согласился украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что у Украины нет карт, чтобы помешать достройке газопровода.

«Это не тот вопрос, на решение которого может влиять Киев сегодня. Влиять на ход развития событий, связанных со строительством «Северного потока – 2» или с чем-то еще, что можно отнести к геополитическим вопросам или тому, что затрагивает интересы Вашингтона или Брюсселя, Украина никак не может», - считает специалист.