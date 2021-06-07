«Дали России пули». Зеленский об отказе США от новых санкций против «Северного потока-2»
Президент Украины назвал газопровод «настоящим оружием» в руках России и удивился, что США дали этому «настоящему оружию пули».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток - 2» оружием России. Правда, в этот раз он высказался более образно. Глава Украины обвинил США в том, что они дали этому «настоящему оружию пули». Так он прокомментировал отказ Вашингтона от санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
В интервью порталу Axios он заявил, что «неприятно удивлен» такому решению, а вторым неприятным сюрпризом для него стало то, что он узнал это не напрямую, а от прессы. По его мнению, «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми».
Также Зеленский заявил, что ранее получал от президента США Джо Байдена «прямые сигналы» насчет строительства газопровода. Он отметил, что эксперты сходятся во мнении, что нынешний глава Белого дома знает Украину лучше, чем бывший президент, а значит, разбирается во многих вопросах, которые ее касаются. Но, по словам Зеленского, последние действия администрации США «ослабляют уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке».
«К сожалению, это решение определенно не направлено на поддержку Украины. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — заявил украинский лидер.
Неготовность США к полноценной экономической войне с Россией объяснил экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Если говорить о жестких санкциях, то они всегда подразумевают не какие-то точечные меры – закрытие компаний, ограничение физических лиц, а как раз глобальные, которые затрагивают всю экономику. Такие санкции еще напрямую к России не применялись. Если говорить о глобальных вариантах развития событий, то тут еще, к сожалению, есть куда двигаться в смысле санкций», - отметил специалист.
В том, что Украина не может повлиять на ситуацию с «Северным потоком – 2», уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что в этой «карточной игре» Украина ожидает своей участи в коридоре, пока три игрока «разыграют ее саму».
«Украина не является субъектом этого проекта, она – объект, принимающий ту действительность, которая есть. Украина вообще не сидит за карточным столом, она в коридоре ждет, пока игроки разложат свои карты и сыграют на нее. А за столом сидит Россия, Европа, США. Киев, если так можно сказать, жертва игры. Интересы Украины не учитывают ни европейцы, ни американцы. США вообще не нужен этот газ, они потому и препятствуют строительству газопровода, потому что хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Вашингтон по итогу хочет перекрыть украинский транзит. И США не союзник Украины, как об этом там периодически заявляют. Украина по замыслу США теряет транзитный объем и транзитный статус. Так что игра идет между большой тройкой, а Украина в коридоре и ждет», - пояснил ситуацию эксперт.
С ним согласился украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что у Украины нет карт, чтобы помешать достройке газопровода.
«Это не тот вопрос, на решение которого может влиять Киев сегодня. Влиять на ход развития событий, связанных со строительством «Северного потока – 2» или с чем-то еще, что можно отнести к геополитическим вопросам или тому, что затрагивает интересы Вашингтона или Брюсселя, Украина никак не может», - считает специалист.
Между тем, по словам члена комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустама Танкаева, проект должен завершиться в ближайшее время, несмотря на огромное количество противников.
«Если говорить о глобальных проблемах, вряд ли что-то может повлиять на строительство «Северного потока – 2», затянуть еще немного, потрепать нервы – да. Вложены гигантские деньги, строительство практически завершено, количество объектов, которые связаны с этим проектом, на самом деле гораздо больше, чем то, что формально входит в СП-2»,- объяснил Танкаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее украинский лидер заявлял, что «только США и президент США могут остановить завершение «Северного потока-2», и называл газопровод «мощным оружием, данным России». Он оценил потери страны от запуска газопровода в 3 миллиарда долларов в год. По словам Зеленского, Украине будет не на что содержать армию.
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