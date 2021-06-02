Экономист объяснил, почему США не наказывают Россию «по-взрослому»
Антон Шабанов заявил НСН, что США прекрасно понимают, что Россия не должна отказываться от доллара, иначе это невыгодно никому.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Москва должна быть готова к жестким санкциям Запада, которые, по сути, будут означать войну. Экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему Америка не готова к экономической войне и продолжит лишь точечно атаковать Россию санкциями.
«Если говорить о жестких санкциях, то они всегда подразумевают не какие-то точечные меры – закрытие компаний, ограничение физических лиц, а как раз глобальные, которые затрагивают всю экономику. Такие санкции еще напрямую к России не применялись. Самое популярное - это отключение от системы SWIFT, идея отрезать Россию от доллара как такового, чтобы любые платежи в долларах были запрещены. Для России это чувствительно, потому что мы нефть продаем за доллары. Если говорить о глобальных вариантах развития событий, то тут еще, к сожалению, есть куда двигаться в смысле санкций», - отметил он.
Однако, по его словам, США не готовы к такому развитию событий, ведь для них экономические санкции в отношении доллара окажутся не менее жесткими.
«Политика политикой, война войной, но все-таки про экономический смысл забывать не стоит. Тем более американцам, которые по натуре бизнесмены и считают лучше, чем любые суперкомпьютеры. Если кого-то отрезать от доллара, то для этой страны доллар перестанет быть мировой резервной валютой, придется искать какие-то альтернативы, а Россия не самая маленькая страна в мире. Получается, что для Америки это значит постепенно рубить сук, на котором они сидят, я сомневаюсь, что на такие резкие шаги американцы пойдут, но какие-то частичные дополнительные ограничения вполне возможны», - объяснил экономист.
Ранее бывший замминистра обороны США Джед Баббин, работающий обозревателем журнала The American Spectator, высказал мнение, что Байден «проиграл» Путину еще до встречи в Женеве. По его словам, Байден уже пошел на уступки, отказавшись от санкций, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом в отношении газопровода «Северный поток – 2».
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