Экономист объяснил, почему США не наказывают Россию «по-взрослому»

Однако, по его словам, США не готовы к такому развитию событий, ведь для них экономические санкции в отношении доллара окажутся не менее жесткими.

«Политика политикой, война войной, но все-таки про экономический смысл забывать не стоит. Тем более американцам, которые по натуре бизнесмены и считают лучше, чем любые суперкомпьютеры. Если кого-то отрезать от доллара, то для этой страны доллар перестанет быть мировой резервной валютой, придется искать какие-то альтернативы, а Россия не самая маленькая страна в мире. Получается, что для Америки это значит постепенно рубить сук, на котором они сидят, я сомневаюсь, что на такие резкие шаги американцы пойдут, но какие-то частичные дополнительные ограничения вполне возможны», - объяснил экономист.

Ранее бывший замминистра обороны США Джед Баббин, работающий обозревателем журнала The American Spectator, высказал мнение, что Байден «проиграл» Путину еще до встречи в Женеве. По его словам, Байден уже пошел на уступки, отказавшись от санкций, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом в отношении газопровода «Северный поток – 2».

