Зеленский удивился отказу США от санкций по «Северному потоку – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток – 2».

«Это решение не направлено на поддержку Украины, я удивлен. Я думал, что касается «Северного потока - 2», что Соединенные Штаты оставались последним оплотом. Мы понимаем, что только США способны остановить строительство», - рассказал глава Украины порталу Axios.

Зеленский объяснил свое «неприятное удивление» тем, что ранее получал сигналы насчет строительства «Северного потока – 2» от президента США Джо Байдена, при этом отметив, что Байден знает Украину лучше, чем президенты, которые были до него, и разбирается во многих вопросах.

По словам Зеленского, он узнал о решении США по санкциям «из прессы», и отметил, что отношения стратегических партнеров должны быть «прямыми».

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что в случае полного прекращения транзита, Украина столкнется с серьезными проблемами по обеспечению газом.

«Важный вопрос для Украины, что делать с газопроводом. Если прокачка будет осуществляться ниже определенных норм, то рентабельности газопровода не будет, и, вероятно, его придется использовать как-то по-другому. У Украины есть планы использовать газовые хранилища, но в любом случае это будет серьезный удар по бюджету.

