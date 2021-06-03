Финишная прямая. Кто еще может помешать «Северному потоку - 2»

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия надеется на окончание строительства «Северного потока-2» до конца года. По его словам, точные сроки окончания работ зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. Сейчас осталось уложить около 100 километров труб.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что затянуть строительство могут лишь политико-экономические причины.

«Препятствия для завершения строительства отнюдь не технические, препятствия политические. Что смогут придумать противники «Северного потока-2» предсказать абсолютно невозможно. В настоящий момент вроде бы все проблемы решены. Возникают, конечно, непредвиденные проблемы. Сейчас экологи немецкие обратились в правительство с просьбой отозвать разрешение на строительство, но пока эти требования некритичны и вряд ли буду реализованы», - отметил Танкаев.