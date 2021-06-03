Финишная прямая. Кто еще может помешать «Северному потоку - 2»

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал, чем грозит Америке окончание строительства нашумевшего российского газопровода. 

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия надеется на окончание строительства «Северного потока-2» до конца года. По его словам, точные сроки окончания работ зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. Сейчас осталось уложить около 100 километров труб.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что затянуть строительство могут лишь политико-экономические причины.

«Препятствия для завершения строительства отнюдь не технические, препятствия политические. Что смогут придумать противники «Северного потока-2» предсказать абсолютно невозможно. В настоящий момент вроде бы все проблемы решены. Возникают, конечно, непредвиденные проблемы. Сейчас экологи немецкие обратились в правительство с просьбой отозвать разрешение на строительство, но пока эти требования некритичны и вряд ли буду реализованы», - отметил Танкаев.

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По его словам, проект должен завершиться в ближайшее время, несмотря на огромное количество противников.

«Если говорить о глобальных проблемах, вряд ли что-то может повлиять на строительство «Северного потока – 2», затянуть еще немного, потрепать нервы – да. Вложены гигантские деньги, строительство практически завершено, количество объектов, которые связаны с этим проектом, на самом деле гораздо больше, чем то, что формально входит в СП-2»,- объяснил собеседник НСН.

Танкаев также подчеркнул, что на сегодняшний день экономическое противостояние вокруг «Северного потока – 2» выходит на первый план, так как Америка боится потерять свое влияние в Европе.

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«На самом деле функции «Северного потока -2», которые он будет выполнять, совершенно очевидно повышают конкурентоспособность европейской промышленности. Это реальная причина, по которой США, так или иначе, противодействуют проекту, в настоящий момент это уже не политические причины. Я напомню, что крупнейшим потребителем российского газа является Великобритания, которая отнюдь не наш союзник и партнер. Проблема здесь больше не политическая, а экономическая. Промышленность Соединенных Штатов конкурентоспособна до тех пор, пока газ для Европы дорог, а наличие дешевого трубного российского газа, который еще и на экологию не влияет, делает промышленность Европы конкурентоспособной. Грубо говоря, благодаря такому проекту Мерседесы в конкурентной борьбе победят Фордов», - добавил он

Эксперт заметил, что вопрос «Северного потока -2» обязательно будет обсуждаться на встрече Путина и Байдена, так как проект затрагивает интересы множества стран.

Ранее американский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение проект закона, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока - 2».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Соединенные Штаты АмерикиАлександр НовакСеверный Поток-2
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