«Домино, а не покер!» На Украине нашли достойную игру для Зеленского
Украинский политолог Александр Дудчак заявил «Радиоточке НСН», что у президента Украины, назвавшего «Северный поток-2» российским флеш-роялем, нет рычагов воздействия против достройки газопровода.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Москва использует проект «Северный поток - 2», чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма. Он сравнил «Северный поток – 2» с флэш-роялем на руках России.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Зеленскому больше подходят домино и кости, пояснив, что у Украины нет карт, чтобы помешать достройке газопровода.
«У Украины нет таких карт. Не знаю, во что предпочитает играть Зеленский, может быть, домино и кости больше бы ему подошли, но это не тот вопрос, на решение которого может влиять Киев сегодня. В Киеве просто наблюдают, что происходит, в том числе исполняют выданные им направления действий. Я не говорю прямо, что каждый шаг прописывается. Есть определенные коридоры, в пределах которых должна действовать Украина, и в рамках исполнения генерального заказа у киевской власти есть определенные возможности действия у себя на территории в отношении бизнеса, отдельных олигархов – это то, что им разрешено делать у себя на местах. Но влиять на ход развития событий, связанных со строительством «Северного потока – 2» или с чем-то еще, что можно отнести к геополитическим вопросам или тому, что затрагивает интересы Вашингтона или Брюсселя, Украина никак не может», - считает специалист.
По его словам, газопровод для России - это козырь против Украины, который частично поддерживает Европа, а Москва не будет принимать политически мотивированные решения.
«Мы видим на протяжении всей этой истории, что, невзирая на явно не дружественное поведение нынешнего украинского руководства, Россия никогда в ответ не демонстрировала эмоциональное поведение, понимая, что под ее контролем находятся миллионы граждан. Поэтому вряд ли транзит на Украину полностью сойдет на нет. Россия не заинтересована в том, чтобы полностью отказываться от партнерства по газу, политически мотивированного прекращения транзита не будет. Скорее всего, ожидается сокращение объемов», - спрогнозировал он.
Вместе с тем собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что в случае полного прекращения транзита, Украина столкнется с серьезными проблемами по обеспечению газом.
«Важный вопрос для Украины, что делать с газопроводом. Если прокачка будет осуществляться ниже определенных норм, то рентабельности газопровода не будет, и, вероятно, его придется использовать как-то по-другому. У Украины есть планы использовать газовые хранилища, но в любом случае это будет серьезный удар по бюджету. Если все же представить, что транзит прекратится полностью, то для Украины это была бы серьезная проблема, потому что без транзита во многих районах страны невозможно обеспечение газом в нормальном режиме», - заметил политолог.
Ранее Зеленский заявил, что если «Северный поток - 2» достроят в этом году, то запустят через два-три года. По его мнению, всё это делается для того, чтобы у Украины не было нового контракта.
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