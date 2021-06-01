«Домино, а не покер!» На Украине нашли достойную игру для Зеленского

«У Украины нет таких карт. Не знаю, во что предпочитает играть Зеленский, может быть, домино и кости больше бы ему подошли, но это не тот вопрос, на решение которого может влиять Киев сегодня. В Киеве просто наблюдают, что происходит, в том числе исполняют выданные им направления действий. Я не говорю прямо, что каждый шаг прописывается. Есть определенные коридоры, в пределах которых должна действовать Украина, и в рамках исполнения генерального заказа у киевской власти есть определенные возможности действия у себя на территории в отношении бизнеса, отдельных олигархов – это то, что им разрешено делать у себя на местах. Но влиять на ход развития событий, связанных со строительством «Северного потока – 2» или с чем-то еще, что можно отнести к геополитическим вопросам или тому, что затрагивает интересы Вашингтона или Брюсселя, Украина никак не может», - считает специалист.

По его словам, газопровод для России - это козырь против Украины, который частично поддерживает Европа, а Москва не будет принимать политически мотивированные решения.

«Мы видим на протяжении всей этой истории, что, невзирая на явно не дружественное поведение нынешнего украинского руководства, Россия никогда в ответ не демонстрировала эмоциональное поведение, понимая, что под ее контролем находятся миллионы граждан. Поэтому вряд ли транзит на Украину полностью сойдет на нет. Россия не заинтересована в том, чтобы полностью отказываться от партнерства по газу, политически мотивированного прекращения транзита не будет. Скорее всего, ожидается сокращение объемов», - спрогнозировал он.