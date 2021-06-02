Зеленский призвал Байдена остановить строительство «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
«Только США и президент США могут остановить завершение "Северного потока-2". Это мощное оружие, данное России», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее НСН писала, что украинский лидер оценил потери страны от запуска газопровода в 3 млрд долларов в год. По словам Зеленского, Украине будет не на что содержать армию.
В мае США отказались от санкций в отношении оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, отказ вызван соблюдением национальных интересов США.
Позже в Белом доме отметили, что газопровод готов примерно на 95%, и остановить его достройку будет очень трудно. В свою очередь, Байден подчеркнул, что реализация проекта продолжится, а введение санкций против него было бы контрпродуктивным для связей США и Европы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru