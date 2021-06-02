В Раде назвали главную ошибку Украины в отношениях с Россией

Отсутствие торговых отношений с Россией со стороны Украины привело к катастрофическим последствиям для украинской экономики. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в ходе своего выступления в парламенте.

По его словам, прекращение торговли с Россией и странами СНГ стоило Украине десятков миллиардов долларов, компенсировать такую сумму сложно.