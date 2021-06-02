В Раде назвали главную ошибку Украины в отношениях с Россией

Отсутствие торговых отношений с Россией со стороны Украины привело к катастрофическим последствиям для украинской экономики. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в ходе своего выступления в парламенте.

По его словам, прекращение торговли с Россией и странами СНГ стоило Украине десятков миллиардов долларов, компенсировать такую сумму сложно.

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Он подчеркнул, что необходимо развивать торговые отношения и внешнюю политику, иначе ситуация плохо сказывается на покупательной способности граждан страны, пишет Ura ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток-2» «козырной ставкой» Москвы. «У них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — сказал украинский лидер, утверждая, что после запуска трубопровода, Россия не будет продлевать с Украиной контракт на транзит газа через ее территорию.

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