«Украина - жертва игры». В России отреагировали на «флеш-рояль» Зеленского
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил «Радиоточке НСН», что судьбу «Северного потока-2» решают серьезные игроки, а Киеву остается только ожидать в коридоре ее результата.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток-2» «козырной ставкой» Москвы. «У них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — сказал украинский лидер, утверждая, что после запуска трубопровода, Россия не будет продлевать с Украиной контракт на транзит газа через ее территорию.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков заявил, что в этой «карточной игре» Украина ожидает своей участи в коридоре, пока три игрока «разыграют ее саму».
«Украина не является субъектом этого проекта, она – объект, принимающий ту действительность, которая есть. Используя терминологию Зеленского, Украина вообще не сидит за карточным столом, она в коридоре ждет, пока игроки разложат свои карты и сыграют на нее. А за столом сидит Россия, Европа, США. Киев, если так можно сказать, жертва игры. Интересы Украины не учитывают ни европейцы, ни американцы. США вообще не нужен этот газ, они потому и препятствуют строительству газопровода, потому что хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Вашингтон по итогу хочет перекрыть украинский транзит. И США не союзник Украины, как об этом там периодически заявляют. Украина по замыслу США теряет транзитный объем и транзитный статус. Так что игра идет между большой тройкой, а Украина в коридоре и ждет», - пояснил ситуацию эксперт.
Тем временем стало известно, что Россия не собирается отказываться от транзита газа в Европу через Украину после окончания срока действия договора двух стран. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, транзит через территорию Украины «может быть востребован», но Киев, со своей стороны, должен обеспечить «нормальное состояние» своей газотранспортной системы.
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