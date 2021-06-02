Валуев: «Северный поток — 2» не представляет опасности для климата

В Госдуме ответили на опасения немецких экологов, предложивших отозвать разрешение на реализацию проекта. Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев, газопровод «Северный поток — 2» не может представлять опасности для климата.

«Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению», — передает слова Валуева Газета.ру.

Он отметил, что потенциальные угрозы экологии и риски, с ними связанными, должны были согласовываться еще на стадии проектирования газовой магистрали.

Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на реализацию проекта.

Они предлагают остановить строительство до новой проверки. Ранее DUH уже подавала подобный запрос, но получила отказ.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2Николай Валуев
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