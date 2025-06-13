Трамп допустил, что удары Израиля подтолкнут Иран к ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние удары Израиля по Ирану могут способствовать возобновлению переговоров с Тегераном по ядерной программе. Об этом глава Белого дома сказал в интервью изданию Axios.

Отвечая на вопрос о том, подорвали ли атаки перспективы дипломатического урегулирования, Трамп выразил мнение, что ситуация может сложиться наоборот — иранская сторона, по его словам, теперь, возможно, «будет вести переговоры серьезно».

Трамп: У Ирана может быть второй шанс для заключения сделки

Президент напомнил, что Ирану был установлен 60-дневный срок для заключения нового соглашения, который уже истек. По его словам, 12 июня стал «61-м днем», и теперь у сторон может появиться шанс достичь договоренности.

Трамп также подтвердил, что Израиль применил американское вооружение при нанесении ударов, и сообщил о состоявшемся после атаки разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, не раскрывая деталей беседы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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