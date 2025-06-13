Трамп допустил, что удары Израиля подтолкнут Иран к ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние удары Израиля по Ирану могут способствовать возобновлению переговоров с Тегераном по ядерной программе. Об этом глава Белого дома сказал в интервью изданию Axios.

Отвечая на вопрос о том, подорвали ли атаки перспективы дипломатического урегулирования, Трамп выразил мнение, что ситуация может сложиться наоборот — иранская сторона, по его словам, теперь, возможно, «будет вести переговоры серьезно».