Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответа со стороны Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж окажет поддержку Израилю, если Тегеран предпримет ответные действия на недавние удары по своей территории. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

По словам французского лидера, в случае иранской реакции Франция «станет на сторону Тель-Авива». Таким образом он ответил на вопрос о готовности Парижа поддержать «право Израиля на самооборону».