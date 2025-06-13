Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответа со стороны Ирана
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж окажет поддержку Израилю, если Тегеран предпримет ответные действия на недавние удары по своей территории. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
По словам французского лидера, в случае иранской реакции Франция «станет на сторону Тель-Авива». Таким образом он ответил на вопрос о готовности Парижа поддержать «право Израиля на самооборону».
Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана.
По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Air Arabia приостановила рейсы в Россию и еще девять стран после удара по Ирану
- В Иране сообщили о сбитых израильских истребителях и дронах во время атаки
- Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответа со стороны Ирана
- Москва продолжит контакты с Ираном и Израилем для деэскалации конфликта
- СМИ: В центральной части произошел мощный взрыв
- Иран начал ракетную атаку на Израиль
- Скончался народный артист России Михаил Янко
- Из Ирана эвакуируют 88 россиян, среди них режиссер Федор Бондарчук
- СМИ сообщили о возможной гибели главы сил «Кудс» КСИР при ударе Израиля
- Трамп допустил, что удары Израиля подтолкнут Иран к ядерной сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru