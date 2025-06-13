Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответа со стороны Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж окажет поддержку Израилю, если Тегеран предпримет ответные действия на недавние удары по своей территории. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

По словам французского лидера, в случае иранской реакции Франция «станет на сторону Тель-Авива». Таким образом он ответил на вопрос о готовности Парижа поддержать «право Израиля на самооборону».

Москва продолжит контакты с Ираном и Израилем для деэскалации конфликта

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана.

По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияИранЭммануэль МакронИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры