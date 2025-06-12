Опыт СВО и ядерное сдерживание: Путин поручил сформировать новое вооружение РФ

НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ. ОПЫТ СВО

Президент Владимир Путин объявил, что Россия на ближайшее десятилетие формирует новую программу вооружения для системного переоснащения армии с учетом актуальных вызовов. Об этом он сообщил в ходе совещания по государственной программе вооружения (ГПВ) на 2027–2036 годы в Кремле. Политик добавил, что особое внимание будет уделено сухопутным силам, инфраструктуре новых систем, а также поддержанию потенциала стратегического сдерживания.

По словам российского лидера, новая программа коснется всего комплекса перспективных вооружений и будет учитывать опыт реальных боевых действий, в том числе полученный во время спецоперации на Украине. Путин также подчеркнул необходимость учета глобальных тенденций.