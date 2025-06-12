Опыт СВО и ядерное сдерживание: Путин поручил сформировать новое вооружение РФ
Президент России призвал не ставить вооружения «в чистом поле», а создать программу, призванную системно переоснастить армию с учетом актуальных вызовов.
Накануне российский лидер Владимир Путин поручил сформировать на ближайшие десять лет новое вооружение России. Сроком исполнения госпрограммы будет период с 2027 по 2036 год. Глава государства заявил, что в приоритете — развитие инфраструктуры под новые системы вооружений, усиление сухопутных войск, совершенствование ядерной триады, а также учет боевого опыта, приобретенного прежде всего в ходе СВО.
НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ. ОПЫТ СВО
Президент Владимир Путин объявил, что Россия на ближайшее десятилетие формирует новую программу вооружения для системного переоснащения армии с учетом актуальных вызовов. Об этом он сообщил в ходе совещания по государственной программе вооружения (ГПВ) на 2027–2036 годы в Кремле. Политик добавил, что особое внимание будет уделено сухопутным силам, инфраструктуре новых систем, а также поддержанию потенциала стратегического сдерживания.
По словам российского лидера, новая программа коснется всего комплекса перспективных вооружений и будет учитывать опыт реальных боевых действий, в том числе полученный во время спецоперации на Украине. Путин также подчеркнул необходимость учета глобальных тенденций.
«Тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет, и это отражает объективно процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире», — заявил глава государства.
Он рассказал, что весной в России уже обсуждали меры по увеличению поставок вооружений и техники для нужд спецоперации, однако они имели краткосрочный и оперативный характер. В свою очередь новая ГПВ, объяснил президент, должна стать системной и долгосрочной и охватить «весь комплекс систем и образцов вооружений», в особенности перспективных.
ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ И СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
В ходе совещания Владимир Путин также сделал отдельный акцент на поддержании и модернизации ядерной триады. По его словам, она была и остается гарантом суверенитета России.
К тому же политик подчеркнул, что ядерная триада играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире. По словам главы государства, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ составляет 95%. Такой показатель является самым высоким среди всех ядерных держав в мире.
При этом отдельное внимание Путин обратил на сухопутные войска РФ. По его словам, они являются основной силой при ведении современных боевых действий. В связи с этим президент поручил в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности.
«Важно в кратчайшие сроки … создать прочный задел для развития (сухопутных войск – прим. НСН), обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», - говорится на официальном сайте Кремля.
БАЗЫ И АЭРОДРОМЫ
Между тем, Владимир Путин призвал заранее разработать инфраструктурные решения под новые вооружения, в том числе арсеналы, военные базы, аэродромы и прочие объекты размещения. Глава государства заметил, что попытки отложить подобные расходы приводят к дополнительным издержкам и неэффективности.
«Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружений, а потом "в чистом поле" становятся. И требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов», - сказал президент.
По словам российского лидера, госпрограмму необходимо согласовывать с планами обороны, строительством Вооруженных сил, мобилизационными планами экономики и иными документами стратегического планирования. Путин отметил, что такая система нужна для выстраивания устойчивого и скоординированного развития всей военной организации России.
Ранее военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН рассказал, что главная задача армии в Днепропетровской области — ускорить освобождение Донбасса.
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