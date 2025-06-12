Сотни жертв и «ошибка экипажа»: В Индии разбился пассажирский самолет
Авиакатастрофа произошла в городе Ахмедабад. На борту судна авиакомпании «Air India» находились свыше 240 человек.
Днем 12 июня в Индии разбился пассажирский самолет авиакомпании «Air India», следовавший в Великобританию. Авиакатастрофа произошла в Ахмедабаде. По данным СМИ, самолет упал на общежитие медиков. Известно, что на борту воздушного судна находились 242 человека. Согласно информации полиции, все они погибли.
АВИАКАТАСТРОФА В ИНДИИ
Авария произошла после взлета воздушного судна недалеко от аэропорта Ахмедабада на западе Индии в штате Гуджарат. Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон. Сообщалось, что обломки самолета упали на жилые дома.
Согласно данным сервиса отслеживания полетов «Flightradar 24», самолет достиг высоты всего 190,5 м, прежде чем начал снижаться. Сообщалось, что сигнал транспондера лайнера пропал всего через несколько секунд после того, как он покинул взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Аварийные службы оперативно прибыли на место трагедии. Власти перекрыли дороги вокруг места ЧП. Аэропорт Ахмедабада временно приостановил все полеты.
Момент крушения пассажирского лайнера попал на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как самолет на низкой высоте летит над домами и снижается. После на видео запечатлен огонь и огромный столб дыма.
Отмечается, что это первое крушение Dreamliner за всю историю его существования. Первый дальнемагистральный Boeing 787 Dreamliner совершил коммерческий полет в 2011 году. При этом борт, который потерпел крушение в четверг, начал летать с 2013 года, передает Telegram-канал «Baza».
ПОГИБШИЕ
По данным «News18», на борту Boeing 787 находились 242 человека. Это подтвердил регулятор гражданской авиации страны DGCA. Местные СМИ также писали, что на борту судна был экс-губернатор штата Гуджарат Виджай Рупани.
Изначально местный телеканал «News18» сообщил, что в результате крушения самолета в Ахмадабаде погибли не менее 40 человек. Однако другой индийский телеканал «TimesNow» передал, что 12 июня в авиакатастрофе в Индии погибли не менее 110 человек. Позже стало известно, что погибли все 242 человека, находившиеся в упавшем лайнере, передает «The Associated Press».
Известно, что на борту рухнувшего самолета были 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Из них 169 человек являются гражданами Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии и один — Канады. При этом, согласно информации генконсульства РФ в Мумбаи, россиян на борту разбившегося в Индии самолета не было. Местные СМИ также передавали, что в ЧП могли погибнуть по меньшей мере 20 студентов медколледжа, на общежитие которого рухнул самолет.
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ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ
По данным местных телеканалов, причиной авиакатастрофы в Индии стало столкновение пассажирского лайнера с птицами.
Согласно информации регулятора гражданской авиации страны DGCA, разбившимся самолетом командовали капитан Сумит Сабхарвал и первый помощник Клайв Кундар. Известно, что у капитана были 8 тысяч 200 часов налета, а у второго пилота — 1 тысяча 100 часов.
При этом, по мнению председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженного пилота Олега Смирнова, у пассажиров и экипажа рухнувшего Boeing 787 Dreamliner практически не было шансов на выживание из-за полной заправки баков керосином.
«Сразу после взлета командир корабля объявил Mayday — это международный сигнал об опасности, которая происходит на борту. Больше экипаж ничего не сообщил, вся история длилась около минуты. Все произошло мгновенно и закончилось трагически. Он (рухнувший самолет – прим. НСН) летел в Лондон, и баки были полны керосина, и от удара... эти 100 тонн все взорвались», - объяснил он в беседе с RT, напомнив, что по международным правилам, возле ВПП запрещено иметь жилые постройки, а самолет упал на жилое здание.
В свою очередь экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что теоретически причиной трагедии мог стать сильный сдвиг ветра.
«На видео, которое я видел, после взлета шасси не были убраны, возможно, просадка самолета произошла из-за того, что вместо шасси убрали механизацию, то есть закрылки так называемые. Самолет сразу начинает просадку, и не хватает подъемной силы, чтобы продолжать полет, и скорости не хватает. Одна из моих версий — ошибочные действия экипажа. Судя по картинке, там невозможно было выжить», - сказал он RT.
Между тем, слабым местом дримлайнеров называют аккумуляторы, так как они часто самовоспламеняются. Именно это стало причиной для временной приостановки полетов таких самолетов в 2013 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сегодняшняя катастрофа произошла всего через шесть месяцев после крушения Boeing-737 в Южной Корее, в результате которого погибли 179 человек. В Индии предыдущая авиакатастрофа со смертельным исходом случилась в 2020 году, когда самолет бюджетной авиакомпании «Air India Express» Boeing-737 выкатился за пределы ВПП в международном аэропорту Кожикоде на юге страны. Воздушное судно врезалось носом в землю, в результате чего погиб 21 человек.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета в Ахмедабаде, передает RT.
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