Сотни жертв и «ошибка экипажа»: В Индии разбился пассажирский самолет

АВИАКАТАСТРОФА В ИНДИИ

Авария произошла после взлета воздушного судна недалеко от аэропорта Ахмедабада на западе Индии в штате Гуджарат. Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон. Сообщалось, что обломки самолета упали на жилые дома.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов «Flightradar 24», самолет достиг высоты всего 190,5 м, прежде чем начал снижаться. Сообщалось, что сигнал транспондера лайнера пропал всего через несколько секунд после того, как он покинул взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Аварийные службы оперативно прибыли на место трагедии. Власти перекрыли дороги вокруг места ЧП. Аэропорт Ахмедабада временно приостановил все полеты.