Выживший и свыше 260 тел: На месте крушения Boeing 787 в Индии нашли черный ящик
До этого сообщалось, что на месте ЧП в Ахмедабаде извлекли тела более двух с половиной сотен погибших, в том числе людей, которые в момент падения самолета находились на земле.
На месте крушения пассажирского лайнера «Air India» в Индии почти завершилось извлечение тел погибших. Специалисты уже обнаружили там один из бортовых самописцев. Между тем, в катастрофе удалось выжить одному человеку, который в момент аварии находился в самом самолете.
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
13 июня издание «Hindustan Times» сообщило, что на месте крушения пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании «Air India» вблизи аэропорта Ахмедабада в индийском штате Гуджарат обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося лайнера. По данным источника, бортовой самописец находился в задней части рухнувшего воздушного судна.
Известно, что его расшифровкой займется Генеральный директорат гражданской авиации. При этом отмечается, что в настоящий момент продолжаются поиски второго черного ящика.
Накануне СМИ раскрыли сообщение пилота, которое он успел передать до крушения самолета.
«Mayday (международный сигнал бедствия – прим. НСН), нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет», - приводит его слова «The Telegraph».
Днем 12 июня Boeing 787 Dreamliner, следовавший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, рухнул на общежитие медицинского колледжа в районе Мегани Нагар. Сообщалось, что судно смогло достичь максимальной высоты в 190 м, но потом начало снижаться с вертикальной скоростью 144 м в минуту. На борту лайнера находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
По информации газеты «New Indian Express», число жертв трагедии превысило 310 человек. Речь идет в том числе о находившихся на земле людях, так как самолет «Air India» упал на жилой квартал. Однако позже высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде Видхи Чаудхари сообщил «Reuters», что опубликованные до этого данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды. К настоящему моменту известно, что на месте ЧП спасатели уже извлекли тела 265 погибших.
ВЫЖИВШИЙ. МЕСТО «11А»
Изначально полиция сообщила, что в результате авиакатастрофы в Ахмедабаде погибли все находившиеся на борту разбившегося самолета 242 человека, а также десятки людей, присутствовавших на земле, в том числе студенты медколледжа. Однако позже стало известно, что одному из пассажиров рухнувшего Boeing 787 удалось выжить.
Им оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. По его словам, в самолете он сидел на месте «11А» в носовой части. В настоящий момент он находится в больнице. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, на которых запечатлен выживший после спасения из самолета, у него немного испачкана футболка, исцарапано лицо, он хромает.
Сам пострадавший рассказал, что прилетел в Индию из Лондона, чтобы навестить семью. По словам выжившего, на Boeing 787 он возвращался в Великобританию вместе со своим 45-летним братом Аджаем Рамешем, который также был в самолете, но сидел в другом ряду.
«Рамеш рассказал, что видел вокруг себя тела после того, как самолет рухнул. Полиция передала, что выживший сидел на месте "11А", что соответствует имени Рамеша, указанному в полетном листе. Неясно, как он выжил, но части самолета, по-видимому, остались целыми после крушения», - говорится в материале «The Telegraph».
В интервью «Hindustan Times» Рамеш также рассказал, что сразу после взлета из аэропорта раздался резкий звук, после чего самолет рухнул. Выживший отметил, что все произошло стремительно. По его словам, кто-то из спасателей помог ему выбраться и доставил в больницу.
Ранее стало известно, что женщина избежала гибели в авиакатастрофе в Индии, опоздав на рейс, передает RT.
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