Выживший и свыше 260 тел: На месте крушения Boeing 787 в Индии нашли черный ящик

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

13 июня издание «Hindustan Times» сообщило, что на месте крушения пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании «Air India» вблизи аэропорта Ахмедабада в индийском штате Гуджарат обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося лайнера. По данным источника, бортовой самописец находился в задней части рухнувшего воздушного судна.

Известно, что его расшифровкой займется Генеральный директорат гражданской авиации. При этом отмечается, что в настоящий момент продолжаются поиски второго черного ящика.

Накануне СМИ раскрыли сообщение пилота, которое он успел передать до крушения самолета.

«Mayday (международный сигнал бедствия – прим. НСН), нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет», - приводит его слова «The Telegraph».