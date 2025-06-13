СМИ: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран еще в 2019 году

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2019 году предсказал атаку Израиля на Иран. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В частности, было опубликовано выступление политика в Госдуме. В нём он указал, что Израиль нанесёт удар по предполагаемым центрам по обогащению урана, на что последует ответ Ирана.

Также Жириновский отметил, что затем на помощь Израилю придут США.

«США мобилизует НАТО и сами начнут бомбить Иран, в том числе применяя страшное оружие... Можно всю страну снести применением этого локального ядерного оружия», - сказал политик.

Ранее Израиль совершил массированную атаку на Иран, целью удара были военные и ядерные объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранИзраильЛДПРВладимир Жириновский

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