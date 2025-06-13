СМИ: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран еще в 2019 году
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2019 году предсказал атаку Израиля на Иран. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В частности, было опубликовано выступление политика в Госдуме. В нём он указал, что Израиль нанесёт удар по предполагаемым центрам по обогащению урана, на что последует ответ Ирана.
Также Жириновский отметил, что затем на помощь Израилю придут США.
«США мобилизует НАТО и сами начнут бомбить Иран, в том числе применяя страшное оружие... Можно всю страну снести применением этого локального ядерного оружия», - сказал политик.
Ранее Израиль совершил массированную атаку на Иран, целью удара были военные и ядерные объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вопиющая провокация»: Эрдоган осудил атаку Израиля на Иран
- Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку
- В Израиле заявили о гибели командующего ВВС КСИР
- В России заявили о причастности США к удару Израиля по Ирану
- СМИ: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран еще в 2019 году
- «Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед атакой Израиля на Иран
- Трамп призвал Иран заключить соглашение, прежде чем «от него ничего не останется»
- Гражданские самолеты эвакуировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве
- В Армении задержали экс-премьера Овика Абрамяна
- Кабмин утвердил план по реализации культурной политики в 2025–2027 годах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru