ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области

«Зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Старовойт, в результате ЧП были повреждены сети электроснабжения, обесточены деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка. Специалисты займутся восстановительными работами, «как только станет безопасно».

Ранее ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из 120-миллиметровых минометов, под огнем оказалась вся территория города. В результате погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

