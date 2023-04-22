ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области
Украинские войска утром в субботу обстреляли Рыльский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Старовойт, в результате ЧП были повреждены сети электроснабжения, обесточены деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка. Специалисты займутся восстановительными работами, «как только станет безопасно».
Ранее ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из 120-миллиметровых минометов, под огнем оказалась вся территория города. В результате погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru