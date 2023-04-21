Столтенберг выразил уверенность в успехе контрнаступления ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире немецкого телеканала Die Welt заявил, что уверен в успешном контрнаступлении украинской армии.
Он напомнил, что члены альянса направили Киеву большое количество артиллерийских систем, средств ПВО и танков. По его словам, Германия сыграла решающую роль в поставках.
«Мы знаем, что Украина может добиваться успеха в военных операциях», - сказал Столтенберг.
Генсек альянса отметил, что Киев сам выберет подходящее время для наступления.
Столтенберг ранее посетил Киев. О визите официально не объявляли, передает «Радиоточка НСН».
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