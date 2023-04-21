СМИ: Киев отложил контрнаступление на неопределенный срок

Издание уточнило, что Киев решил отложить наступление из-за нехватки оружия.

Журналисты напомнили, что украинские власти поставили условие для начала контрнаступления. В Киеве призвали Запад поставить больше оружия, включая танки и артиллерию.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал причину регулярных заявлений украинских властей о контрнаступлении. По его мнению, в Киеве хотят, чтобы Россия потеряла бдительность, передает «Радиоточка НСН».

