СМИ: Киев отложил контрнаступление на неопределенный срок
Украина перенесла намеченное на апрель контрнаступление ВСУ на неопределенный срок. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Верховной Раде.
Издание уточнило, что Киев решил отложить наступление из-за нехватки оружия.
Журналисты напомнили, что украинские власти поставили условие для начала контрнаступления. В Киеве призвали Запад поставить больше оружия, включая танки и артиллерию.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал причину регулярных заявлений украинских властей о контрнаступлении. По его мнению, в Киеве хотят, чтобы Россия потеряла бдительность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru