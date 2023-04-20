Наступление началось? ВСУ ведут разведку боем, Россия наносит контрудары
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев уже начал вести наступательные действия. Российская сторона фиксирует лишь попытки прощупать оборону и готовится отразить атаки.
На фоне длительного «ожидания» контрнаступления со стороны Киева замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступательные действия уже идут.
По ее словам, активные действия ВСУ предпринимают у Авдеевки, в Артемовске (Бахмуте), Марьинке и Лимане, что дает повод говорить о начале обещанной атаки.
Замминистра отметила, что контрнаступление – это не атаки по всем фронтам, а именно комплекс мероприятий для «освобождения» территорий.
«Поэтому говорить узко о контрнаступлении - некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий - и к оборонительным, и к наступательным. Но всё вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, можно назвать мерами контрнаступательных действий», - написала она в своем Telegram-канале.
После заявлений украинской стороны председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН заявил, что у ВСУ началось отрицательное наступление.
«Я бы сказал, что это наступление на запад Украины – наступает в противоположном направлении от наших бойцов. Отрицательное наступление. По имеющейся у меня информации бои идут на том же южно-донецком направлении, которое входит в Запорожский фронт», - рассказал он.
При этом российская сторона все-таки фиксирует попытки украинских сил «прощупать» оборону сразу на нескольких направлениях. Так, накануне Вооруженные силы России пресекли две попытки разведки боем с участием бронетехники на линии фронта в Запорожской области. Об этом также сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, противник предпринял две попытки разведки боем в районе города Орехов, но позже отступил. Также, по его информации, Украина накапливает резервы в районе населенного пункта Богатырь на контролируемой Киевом территории ДНР. Он отметил, что резервы могут перебросить на Запорожское или на Южнодонецкое направление.
Telegram-канал «Русская Весна» также подтверждает, что украинские войска осуществили серию «разведок боем» на ряде направлений.
«Вероятно — часть атак носит отвлекающий характер, однако имели место попытки такого рода в районах, наиболее перспективных с точки зрения вражеского наступления — в том числе под Угледаром и в Запорожской области», - говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны. Он описал возможные сценарии.
«Логика развития событий такая, если наступление противника провалится, то у нас будет возможность перейти в контрнаступление, а когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно. Такие возможности у нас есть. Поэтому мы ждем серьезное наступление, которое начнется в ближайшее несколько недель, и наша главная задача сдержать его и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника. Неблагоприятное развитие событий – противнику удается удержать линию фронта, то тогда в конце лета или осенью можно ожидать еще одну волну наступления, но тогда это будет совсем всё», - объяснил он, отметив, что второе наступление будет уже очень слабым.
Так или иначе, в Москве обещают отразить любое наступление ВСУ, продолжаются атаки российской стороны. Так, военный эксперт Борис Рожин сообщил накануне о «прилетах» в оккупированные ВСУ районы Запорожской области, также в Славяснко-Краматорской агломерации, в Киевской и Харьковской областях. По его данным, были применены «Герани», ракеты и авиабомбы. В своем Telegram-канале он опубликовал видео взрывов, которые предположительно произошли в Киевской области. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.
Украинские СМИ сообщили, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку в небе над столицей с падением космического спутника NASA, но позже NASA опровергло эту информацию.
Также атака российских сил продолжается в Артемовске. По данным Telegram-канал «Военкоры "Русской весны», российским штурмовым подразделениям удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Отмечается, что ВСУ мешают им здесь закрепиться.
Ожесточенные бои идут и западнее железной дороги, преимущество здесь на стороне российских подразделений, пишут аналитики.
Ранее появились кадры из поездки Владимира Путина в штаб группировки «Днепр» на Херсонском направлении и «Восток» на Луганском, передает «Радиоточка НСН». Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что поездка Путина на передовую является очевидным сигналом Западу о том, что российская армия готова к любым неожиданностям и ждет украинского контрнаступления, чтобы его успешно отразить.
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