Наступление началось? ВСУ ведут разведку боем, Россия наносит контрудары

На фоне длительного «ожидания» контрнаступления со стороны Киева замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступательные действия уже идут.

По ее словам, активные действия ВСУ предпринимают у Авдеевки, в Артемовске (Бахмуте), Марьинке и Лимане, что дает повод говорить о начале обещанной атаки.

Замминистра отметила, что контрнаступление – это не атаки по всем фронтам, а именно комплекс мероприятий для «освобождения» территорий.

«Поэтому говорить узко о контрнаступлении - некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий - и к оборонительным, и к наступательным. Но всё вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, можно назвать мерами контрнаступательных действий», - написала она в своем Telegram-канале.