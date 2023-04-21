СМИ: утечка американских секретных документов не уменьшила решимости Запада помогать Украине

Утечка секретных военных документов Министерства обороны США не поколебала решимость Вашингтона и союзников по НАТО помогать Киеву, сообщает Politico со ссылкой на представителей Пентагона и источники в Европе.

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Роль главы американского военного ведомства как руководителя контактной группы стран Запада по вопросам обороны Украины на фоне утечки не осложнилась. По данным собеседников издания, США со стороны союзников и партнеров видят только «абсолютную твердость и решимость» поддерживать Украину в военном плане.

Неназванный высокопоставленный дипломат в Европе заявил, что не видит «никаких изменений в настроении» в рядах НАТО. В рамках Североатлантического альянса и в формате Рамштайн продолжается работа с целью сохранения поддержки Киеву.

По делу о публикации документов арестован 21-летний военный Джек Тейшейра. Он служит в ВВС Национальной гвардии США. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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