СМИ: утечка американских секретных документов не уменьшила решимости Запада помогать Украине

Роль главы американского военного ведомства как руководителя контактной группы стран Запада по вопросам обороны Украины на фоне утечки не осложнилась. По данным собеседников издания, США со стороны союзников и партнеров видят только «абсолютную твердость и решимость» поддерживать Украину в военном плане.

Неназванный высокопоставленный дипломат в Европе заявил, что не видит «никаких изменений в настроении» в рядах НАТО. В рамках Североатлантического альянса и в формате Рамштайн продолжается работа с целью сохранения поддержки Киеву.

По делу о публикации документов арестован 21-летний военный Джек Тейшейра. Он служит в ВВС Национальной гвардии США. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона, передает «Радиоточка НСН».

