«Как в Сталинграде»: Медведев предрек режиму Зеленского разгром

Он обратил внимание, что немецкие СМИ призвали Зеленского не повторять ошибок, совершенных гитлеровской армией под Сталинградом. По мнению Медведева, в Германии поняли, что украинский лидер является «настоящим проверенным фашистом».

«Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец - совсем не фельдмаршал Паулюс», - подчеркнул зампред Совбеза.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля посетил Киев. Глава альянса прибыл в украинскую столицу в канун планируемого контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

