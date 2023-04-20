«Как в Сталинграде»: Медведев предрек режиму Зеленского разгром
Конец режима президента Украины Владимира Зеленского будет таким же, как в Сталинграде, написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он обратил внимание, что немецкие СМИ призвали Зеленского не повторять ошибок, совершенных гитлеровской армией под Сталинградом. По мнению Медведева, в Германии поняли, что украинский лидер является «настоящим проверенным фашистом».
«Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец - совсем не фельдмаршал Паулюс», - подчеркнул зампред Совбеза.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля посетил Киев. Глава альянса прибыл в украинскую столицу в канун планируемого контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru