NYT: Киеву не хватает вооружений для контрнаступления

Журналисты отметили, что предстоящие поставки техники и оружия окажутся на Украине слишком поздно.

Издание обратило внимание на планируемые поставки американских танков Abrams. По мнению NYT, даже если бронетехника прибудет на Украину раньше осени, то не успеет принять участие в контрнаступлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в успехе ВСУ. Он напомнил, что альянс направил Киеву значительное количество танков, систем противовоздушной обороны и артиллерии, передает «Радиоточка НСН».

