СМИ: Казахстан приостановит поставки нефти в Новороссийск из-за ударов ВСУ

Источник агентства утверждает, что владеющие судами компании начали опасаться отправлять их к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска.

По словам собеседника, в результате Казахстан также может сократить нефтедобычу. Это связано с тем, что у республики нет выхода к морю, поэтому 80% нефти уходит на экспорт именно через трубопроводы КТК.

Ранее дроны ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это судно ASIA, шедшее под флагом Либерии, и NISSOS IOS под флагом Маршалловых островов.

