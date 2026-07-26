Россиян предупредили о рисках привязки банковских карт к онлайн-сервисам

Привязка банковской карты к платежным сервисам, несмотря на то, что обеспечивает удобство при оплате, может привести к неожиданным списаниям, сообщает «Прайм».

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Как заявил юрист Александр Хаминский, главные риски связаны с автоматическим продлением платных подписок после завершения бесплатного периода, а также с техническими сбоями, которые могут вызывать двойное списание средств. Кроме того, компрометация аккаунта на любом из подключенных сервисов открывает мошенникам доступ к сохраненным платежным данным.

Эксперт указал, что если аферисты получат доступ к аккаунту на любом из сервисов, они смогут воспользоваться сохраненными платежными данными. Россиянам рекомендуется подключать карты только к надежным ресурсам, регулярно проверять историю операций и по вводить реквизиты вручную при разовых покупках.

Ранее сервис по выпуску банковских карт «Плати по миру» заподозрили в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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