По его словам, сегодня ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому худшему сценарию.

«Население стран пребывает в панике и жутком напряжении. Растет недовольство соседних стран. Руководство серьезно рассматривает возможности повлиять на процесс. С каждым днем недовольство и напряжённость нарастают. Сейчас ситуация развивается по наихудшему сценарию дальнейшей эскалации в этом регионе. Вторая фаза конфликта назрела из-за разночтений по пятому пункту предыдущего соглашения, которое было подписано сторонами в июне. Согласно пятому пункту, Иран оставляет за собой контроль над Ормузским проливом. Американцы это трактуют так, что никто не должен запрашивать согласование у Ирана для прохода через пролив. Если блокада пролива будет продолжаться, то через две-три недели очень многие экономики мира объявят о своем банкротстве и коллапсе. Об этом знают и иранцы, и американцы, но пока стороны находятся в патовой ситуации», — добавил эксперт.

Накануне МИД ОАЭ выступил с обращением к конфликтующим сторонам, призвав их к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению противостояния. В Абу‑Даби выразили серьёзную обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

