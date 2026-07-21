Наихудший сценарий: Какие страны страдают от блокады Ормузского пролива
Если блокада Ормузского пролива будет продолжаться, то через две-три недели многие экономики мира объявят о своем банкротстве, сказал НСН Раджаб Сафаров.
Намёки Вашингтона на полномасштабную агрессию по отношению к Тегерану означают вывод эскалации в регионе на новый уровень напряжённости, сказал НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Страны‑посредники, в числе которых Катар, Египет и Пакистан, направили США и Ирану инициативу о приостановке боевых действий на десять дней, сообщило издание Axios. В Вашингтоне изучают поступившее предложение. Администрация американского лидера Дональда Трампа призывает Израиль не предпринимать действий, способных сорвать дипломатические усилия. При этом в США допускают вероятность неудачи переговоров и усиливают военное присутствие в регионе — туда перебрасывают десятки истребителей и самолётов‑заправщиков. Сафаров указал на то, что американские силы угасают.
«В ночь на 21 июля американцы в девятый раз подряд нанесли ракетные удары по южным и западным территориям Ирана. Эти атаки являются локальными, они не делают погоды для Соединённых Штатов. Все руководители Ирана заявляют о том, что они ни на какие уступки США не пойдут. Также они не доверяют США принимать какие‑либо решения в переговорах. Если перемирие возможно, то только на иранских условиях. Из Вашингтона раздаются намёки на то, что американцы готовят полномасштабную агрессию по отношению к Ирану. Это означает вывод эскалации на новый уровень напряжённости: удары будут наноситься уже по основным военно‑техническим и оборонительным объектам Ирана. Однако возможности американских баз ослабевают, а некоторые из них и вовсе выходят из строя. Доставлять боеприпасы для новых атак становится всё сложнее и сложнее», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому худшему сценарию.
«Население стран пребывает в панике и жутком напряжении. Растет недовольство соседних стран. Руководство серьезно рассматривает возможности повлиять на процесс. С каждым днем недовольство и напряжённость нарастают. Сейчас ситуация развивается по наихудшему сценарию дальнейшей эскалации в этом регионе. Вторая фаза конфликта назрела из-за разночтений по пятому пункту предыдущего соглашения, которое было подписано сторонами в июне. Согласно пятому пункту, Иран оставляет за собой контроль над Ормузским проливом. Американцы это трактуют так, что никто не должен запрашивать согласование у Ирана для прохода через пролив. Если блокада пролива будет продолжаться, то через две-три недели очень многие экономики мира объявят о своем банкротстве и коллапсе. Об этом знают и иранцы, и американцы, но пока стороны находятся в патовой ситуации», — добавил эксперт.
Накануне МИД ОАЭ выступил с обращением к конфликтующим сторонам, призвав их к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению противостояния. В Абу‑Даби выразили серьёзную обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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