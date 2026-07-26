Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море
26 июля 202601:12
Денис Постольский
Киев атаковал иранское торговое судно, сообщает МИД страны.
Это произошло в Каспийском море. В результате удара один член экипажа погиб, ещё двое получили ранения. Тегеран оставил за собой право на ответный удар, указали в министерстве.
Иран резко осудил атаку и назвал её ударом по гражданскому судну. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответ на произошедшее остаётся на столе.
Ранее стало известно, что МИД работает над организацией визита Сергея Лаврова в Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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