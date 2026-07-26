Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море

Это произошло в Каспийском море. В результате удара один член экипажа погиб, ещё двое получили ранения. Тегеран оставил за собой право на ответный удар, указали в министерстве.

Иран резко осудил атаку и назвал её ударом по гражданскому судну. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответ на произошедшее остаётся на столе.

Ранее стало известно, что МИД работает над организацией визита Сергея Лаврова в Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

