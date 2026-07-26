Предложено сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей первоклассников

Инициатива принадлежит заместителю секретаря Общественной палаты РФ Владиславу Грибу. По его словам, 1 сентября должен стать выходным днем для родителей первоклассников. «Это родительский долг, это событие», - указал политик.

Отмечается, что многие работодатели уже идут навстречу сотрудникам с первоклассниками и отпускают их в этот день. «Думаю, это положительно скажется и на демографии», — подчеркнул Гриб.

Ранее стало известно, что «Детский мир» ограничит наценки на ряд товаров перед 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

