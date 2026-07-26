Предложено сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей первоклассников
В России предложено объявить День знаний нерабочим днем для родителей, чьи дети впервые идут в школу, сообщает РИА Новости.
Инициатива принадлежит заместителю секретаря Общественной палаты РФ Владиславу Грибу. По его словам, 1 сентября должен стать выходным днем для родителей первоклассников. «Это родительский долг, это событие», - указал политик.
Отмечается, что многие работодатели уже идут навстречу сотрудникам с первоклассниками и отпускают их в этот день. «Думаю, это положительно скажется и на демографии», — подчеркнул Гриб.
Ранее стало известно, что «Детский мир» ограничит наценки на ряд товаров перед 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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